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Kısıtlamalar etkisini gösterdi! Diyarbakır'da vakalarda önemli oranda düşüş

18.12.2020 09:24 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamalar etkisini gösterdi! Diyarbakır'da vakalarda önemli oranda düşüş

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Başhekim Yardımcısı Dr. Karakoç, günlük vaka sayılarında yüzde 30'luk bir düşüş başladığını belirterek, "Bu aynı zamanda yoğun bakım yatak kapasiteleri ve serviste yatan hastalarımıza da yansıyor. Yüzde 65 bandına gerilemiş durumda. Yani 10-15 bandı civarında bir etkileme oldu. Kısıtlama ve tedbirlerin devamı halinde yaklaşık 25-30 günlük bir periyot içerisinde bunun çok daha aşağılara ineceği ve hafifleyeceği süreci de bekliyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu üyeleriyle geçen haftalarda yaptığı toplantının ardından yoğun bakım doluluk oranı ve vaka sayılarındaki artışla ilgili işaret ettiği kentler arasında Diyarbakır'ın da yer aldığına dikkat çekti. Sokağa çıkma kısıtlaması ve beraberindeki sıkı tedbirler Diyarbakır'da sonuç vermeye başladı. Salgının başından bu yana pandemi hastanesi olarak faaliyet gösteren Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki vaka sayılarında yüzde 30 düşüş yaşandı. Hastanede önceki günlere nazaran yaşanan yoğunlukta ise ciddi bir düşüş olduğu görüldü. Yüzde 80-85 arasında olan yatak ve yoğun bakım doluluk oranı iki haftadır devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları ve tedbirlerle yüzde 65'e geriledi.

'SÜREÇ BOYUNCA HİÇ YATAK SIKINTISINA DÜŞMEDİK'

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç, kentte ana pandemi hastanesi olarak süreç başından beri görev yürüttüğünü belirterek, "Kısıtlamalar başlamadan önce yoğun bakım doluluk oranlarımız ve servis yatak doluluk oranlarımız ciddi bir şekilde yükselmeye başlamıştı. Yüzde 80-85 bandına kadar gelmişti. Tabi burada en önemli nokta, bu süreçte ne yoğun bakım ne de servis yatak sorunu yaşamadık. Çünkü Diyarbakır'da hem Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi hem de Dicle Üniversitesi ve diğer kamu hastaneleri ile özel hastaneler İl Sağlık Müdürlüğü tarafından planlanmıştı. Süreç boyunca hiç yatak sıkıntısına düşmedik. Hiçbir hastamız bu süreçte bir mağduriyet yaşamadı" diye konuştu.

DOLULUK ORANI YÜZDE 65’E GERİLEDİ

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları ve tedbirlerin sıkı uygulanmaya başlaması ile vaka sayılarında ciddi düşüşler başladığını aktaran Karakoç, şunları söyledi:

"Günlük yüzde 30 civarında düşüş başladı. Bu aynı şekilde neye yansıyor? Tabi ki yoğun bakım yatak kapasiteleri ve serviste yatan hastalarımıza da yansıyor. Bu da yaklaşık yüzde 65 bandına geriledi. Yani 10-15 bantlık bir etkileme oldu. Kısıtlama ve tedbirlerin devamı halinde yaklaşık 25-30 günlük bir periyot içerisinde bunun çok daha aşağılara ineceği ve hafifleyeceği süreci de bekliyoruz. Süreçte aslında bizim için önemli olan kısıtlama ve tedbirlerin kaldırılması söz konusu olsa dahi vatandaşların tekrardan daha dikkatli olması gerekiyor. Sizin en son vakayı yakalamayana kadar riskiniz devam ediyor. Neticede en son vaka negatifleşinceye kadar bu risk bizim için devam edecektir ama bir ay gibi bir süre kısıtlama ve tedbirlerin devamı süreci daha rahatlatacaktır. Kısıtlama veya tedbirler elden bırakıldığı anda bunların tekrardan artışa geçeceği kaçınılmazdır. Aşılama çalışmalarıyla da bu sürecin çok daha hızlı tamamlanacağını bekliyoruz ve çok kısa bir süre içerisinde pandeminin hafif bir seyre geleceğini bekliyoruz.”

Kaynak: DHA

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