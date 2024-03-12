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Kıskançlık dehşeti! Eşini bıçaklayarak öldürüp, kendini asarak intihara kalkıştı

12.03.2024 13:30
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Antalya'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Vezir Ayer (51), gittiği evde kıskançlık ve maddi anlaşmazlık yüzünden çıkan tartışmada eşi Antika Ayer'i (52) boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası banyoda kendini asan Vezir Ayer, polis tarafından indirilip, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kıskançlık dehşeti! Eşini bıçaklayarak öldürüp, kendini asarak intihara kalkıştı

Dehşete düşüren olay, saat 03.00 sularında Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi'nde, 4 katlı apartmandaki dairede meydana geldi. Hakkında yaklaşık 1 ay önce alınmış uzaklaştırma bulunan Vezir Ayer, gittiği evde eşi Antika Ayer ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Vezir Ayer, bıçakla eşini boğazından bıçakladı. Vezir Ayer, ardından banyoya geçip kapıyı kilitleyerek kendini asmaya çalıştı.

Sesleri duyan ve annelerini kanlar içinde gören çiftin 2 çocuğu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, eve girip banyonun kapısını açarak, kendini asan Vezir Ayer'i ipi boynundan çıkarıp indirdi.

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Sağlıkçılar, Antika Ayer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Vezir Ayer sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü. Antika Ayer'in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Vezir Ayer'in, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine, kıskançlık ve maddi anlaşmazlık yüzünden tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Ekiplerin cinayetle ilgili incelemesi sürüyor.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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