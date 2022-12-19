Kıskançlık yüzünden hemşire eşini defalarca bıçaklayıp katletmişti! Şok detaylar ortaya çıktı: Babası ve ağabeyi...

Denizli'deki Bahçelievler Mahallesi 3068 Sokak'ta yaşanan dehşete düşüren olayla alakalı şoke eden detaylar ortaya çıktı. Denizli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan 3 çocuk annesi Hülya Tortop ile eşi Murat Tortop arasında kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada Murat Tortop, Hülya Tortop'u karın ve göğsünden 3 bıçak darbesiyle öldürdü. Olayın ardından Tortop, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cinayet işlediğini söyledi. Sağlık ekibi Hülya Tortop'un hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri de Murat Tortop'u gözaltına aldı. İşte polisin, soruşturma başlattığı kan donduran olayın ortaya çıkan dehşete düşüren yeni ayrıntılar...

İKİ KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

Denizli'de hemşire Hülya Tortop'u bıçaklayarak öldüren eşi Murat Tortop hakkında eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. Tortop'un son verilen uzaklaştırma süresinin dolması sonrası evine gittiği öğrenildi. Murat Tortop'un eşini sık sık çocukları almakla tehdit ettiği de iddia edildi.

HEMŞİRE İÇİN HASTANEDE TÖREN DÜZENLENDİ

3 çocuk annesi Hülya Tortop için bugün Denizli Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Tortop'un cenazesi çalıştığı Yeni Doğan Servisi önüne getirildi, helallik alındı. Dualarla uğurlanan Tortop'un cenazesi, pazartesi günü memleketi Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde toprağa verilecek.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk de olayla ilgili sosyal medyada mesaj yayınladı. Öztürk mesajda, "Bugün bir kadın cinayeti ile daha sarsıldık. Denizli Devlet Hastanemizde görev yapan çalışma arkadaşımız Hülya Tortop'u kaybettik. Geride 3 güzel evlat bıraktı. Ailesine, evlatlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyor, şiddetin her türünü bir kez daha kınıyorum" dedi. (DHA)

ŞOK DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan edinilen şoke eden bilgilere göre, Murat Tortop ile hemşire Tortop'un aralarında geçtiğimiz aylarda tartışma olduğu, evlerini ayırdıktan sonra yeniden barıştıkları ortaya çıktı. Ayrıca Murat Tortop'un 23 sene önce babasının, 11 sene önce de ağabeyinin intihar ettiği ve bunlardan kaynaklı olarak psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.



