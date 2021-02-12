Kitap sayfası gibi açılan telefon Microsoft Surface Duo Avrupa'da satışa çıkıyor!

Microsoft Surface Duo akıllı telefon pazarındaki en ilginç tasarıma sahip modellerden biriydi. Aynı zamanda bu durum telefonu en çok beklenen modellerden biri de yapıyordu. Zira bu telefon, bildiğimiz esnek ekranlı katlanabilir akıllı telefonların aksine, bir menteşe yapısı sayesinde iki tane ekranı bünyesinde taşıyordu. Böylece Surface Duo'nun özellikle çoklu işlevsellik anlamında dikkate değer bir cihaz olduğu söyleniyordu. Microsoft, bu yenilikçi akıllı telefonunu ilk olarak ABD'de satışa çıkartmıştı. Ancak Surface Duo, sınırlarını aşmaya hazırlanıyor.

MİCROSOFT SURFACE DUO AVRUPA'YA GELİYOR

Microsoft'un yaptığı duyuruya göre Android akıllı telefon Surface Duo, önümüzdeki haftadan itibaren Avrupa ülkelerinde satılmaya başlanacak. Teknoloji devi İngiltere, Almanya ve Fransa'da 18 Şubat'tan itibaren Microsoft Surface Duo siparişleri almaya başlayacak. Ayrıca akıllı telefon, Kanada'da da satışa sunulacak.

PEKİ YA FİYATLAR?

Surface Duo, İngiltere'de 1.350 sterlinlik bir fiyat etiketine sahip olacak. Telefon Almanya'da ise 1.550 euro fiyat etiketi görecek. Snapdragon 855 işlemcisi ile gelen akıllı telefonun ABD'deki düşük satışlarından sonra Avrupa'da nasıl performans göstereceği merak ediliyor.

