Kitaplarınızı evinizde şık biçimde sergilemeniz için ihtiyacınız olanlar

Kitap okumayı seviyorsunuz ve haliyle çok sayıda kitabınız mı var? Bu kitap denizini eviniz için dekoratif bir alan haline getirebilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan şey kitaplıklar, şık aksesuarlar ve kitaplık düzenleyiciler. Bu parçaları kullanarak kitaplarınızı düzenli ve dekoratif bir biçimde sergileyebilirsiniz. Kitaplığınızı dekore etmek ve düzenlemek için pek çok farklı seçenek mevcut. Örneğin; çalışma masalarının üzerinde kullanabileceğiniz portatif kitap düzenleyicileri, duvara asarak kullanabileceğiniz asma kitaplıklar ve büyük depolama özelliğiyle dikkat çeken raflı kitaplıklar. Kitap alanınızı düzenlemeden önce yazımızı sonuna kadar okuyun. İşte sizin için hazırladığımız birbirinden kullanışlı kitaplıklar!

1. Dizaynıyla dikkat çeken Bimossa Hitit Raflı Kitaplık

Koyu gri rengi ve modern tasarımı ile dikkat çeken kitaplık, salon dizaynlarına şıklık katıyor. Kitaplarınızı düzenlerken yaşam alanlarınıza orijinal bir hava katan bu ürün oldukça hoş ve işlevsel. Geometrik tasarımı, şık göründüğü kadar kitaplığın kapladığı alanın da küçülmesine yardımcı oluyor. Bu özelliği ile dar alanlarda kullanımı oldukça uygun olan kitaplığı ister salonda ister çalışma odası için rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Kitap muhafaza etmek için tasarlanan kitaplığı dekor amaçlı kullanmak için çeşitli biblolar ile süslemek mümkün. Geniş kullanım alanına sahip olan kitaplıkta dergi ve ansiklopedi gibi büyük boyutlu kitapları da rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz.

2. Dekoratif görünüm için Bofigo Raflı Kitaplık

Siyah ve beyazın uyumunu sevenler için üretilen kitaplık, geniş muhafaza alanı ile kitaplarınızı rahatlıkla muhafaza etmenize yardımcı olur. 5 rafı bulunan ürünün iskeleti metal ayaklar üzerine kurulmuş. Oldukça dayanıklı olan metal malzeme sayesinde istediğiniz kadar kitabı muhafaza edebilirsiniz. Dekoratif toz boya ile boyanmış olan kitaplık, paslanmaz ve uzun yıllar boyunca kullanım olanağı sağlar. Demonte olarak gönderilen ürünün içinde bulunan kurulum şeması sayesinde satın aldıktan sonra kendi başınıza rahatlıkla kurabilirsiniz. 160 cm yüksekliği ve 66 cm genişliği bulunan kitaplığın raf derinliği ise 30 cm olarak tasarlanmış.

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3. Salonlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz KZY Bölmeli Kitaplık

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Sadeliği ve şıklığı tercih edenler için üretilen kitaplık özellikle salonlarda kullanıma uygun. Salonlarınızda bulunan kitap dağınıklığını toplarken aynı zamanda dekorasyona katkıda bulunuyor ve ortama estetik katıyor. Demonte halde gönderilen kitaplığı kutu içinde bulunan kurulum şeması ile rahatlıkla kurabilirsiniz. Beyaz renkli ürün, zarif görünüşü ile tüm dekorasyonlara uyum sağlayacak. 10 bölmesi bulunan kitaplık, çok sayıda kitabı muhafaza etmek için uygun. Geniş raf aralığı sayesinde kitaplığa dizdiğiniz kitaplar her zaman çok düzenli ve dekoratif görünecek. Tüm yaşam alanlarında rahatlıkla tercih edebileceğiniz kitaplık sayesinde ortamlardaki dağınıklıktan kurtulacaksınız.

4. Farklı görünmeyi sevenlere Moonlife Office Dekoratif Kitaplık

Klasik modeller yerine farklı dekorasyon ürünlerini tercih edenler, bu kitaplık tam size göre! Şık tasarımı ile dikkat çeken kitaplık, evinizin dekorasyonuna farklı bir boyut kazandıracak. Siyah rengiyle sade ve asil bir görünüme sahip olan kitaplık tamamen ahşap malzeme kullanılarak üretilmiş. İç içe geçmiş gibi görünen raflarla oluşturulan tasarımı ise oldukça orijinal ve estetik bir havaya sahip. Kitaplığın geniş rafları sayesinde büyük boy kitap veya dergileri, CD veya plak gibi ürünleri rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz. Ayrıca kitaplığı biblo ve vazolarla süsleyerek dekorasyonunuzu zenginleştirebilirsiniz.

5. Hem kullanışlı hem şık bir model isteyenlere Bimossa Zodyak Kitaplık

Merdiven görünümü ile dikkat çeken ürün, özellikle çatı katlarında veya merdiven altı gibi eğimli alanlarda rahatlıkla kullanılabilir. 10 bölmesi bulunan kitaplık her boyutta kitabı depolamaya elverişli. Tüm kitaplarınızı rahatlıkla sığdırabileceğiniz ürün, evinize düzen ve şıklık kazandıracak. Beyaz ahşaptan üretilen bu estetik kitaplık, sağlam ve kaliteli malzemesi ile uzun yıllar boyunca dekorasyonunuzun en önemli parçası olarak kalacak. Kitaplık olarak tasarlanan ürünü salonlarınızda dekor amaçlı kullanmak için çeşitli objeler ve resim çerçeveleri ile süsleyebilirsiniz. Ansiklopedi, roman, dergi veya CD gibi birçok eşyayı muhafaza edebileceğiniz kitaplık evinizin düzenli görünmesini sağlar.

6. Tasarım ürün tercih edenlere Wood'n Love Zambak Kitaplık

Farklı tasarımıyla dikkat çeken kitaplık salonları güzelleştirirken aynı zamanda tüm dağınıklığı ortadan kaldırıyor. Çok bölmeli yapısı ile tüm kitaplarınızı rahatlıkla muhafaza edebileceğiniz bu ürün, dekorasyonda tarz yaratmak isteyenler için ideal bir parça. Zambak Kitaplık, metal ayakları ve sağlam ahşap malzemesi ile uzun yıllar kullanım olanağı sağlıyor. Hoş ve sade ahşap rengi ile pek çok ortama uyum sağlayacak bu kitaplığı rengarenk aksesuarlar ile süsleyerek dekorasyona hareket katmanız mümkün. Evinizin konforunu ve estetiğini yükseltecek olan kitaplıkla kitap köşeniz kusursuz görünecek.

7. Masa üstü kullanıma uygun Libro Beyaz Kitaplık

Bazen büyük kitaplıkların yerine, çalışma masaların üzerini düzenleyecek küçük kitaplıklara ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. İşte bu ürün tam size göre! Çalışma masalarının üzerinde bulunan dağınıklığı ortadan kaldıracak bu kitaplık her ne kadar küçük olsa da yarattığı etki oldukça büyük. Kitaplarınızı ve küçük eşyalarınızı rahatlıkla muhafaza edebileceğiniz işlevsel ürün, hayatınıza düzen katacak. Masaüstü kitaplık küçük ve kullanışlı yapısı ile asla yer kaplamıyor. Çalışma masanızın köşesine bu kitaplığı koyduğunuzda masanızı kolayca düzenleyebileceksiniz. Ahşap malzemeden üretilen ürün; katlı ve bölmeli yapısı ile farklı boylarda birçok ürünü muhafaza ediyor.

8. Her alanda rahatlıkla kullanabileceğiniz VİYA Dekoratif Askılı Kitaplık

Birçok modeli bulunan kitaplıkların bir diğer çeşidi ise duvara asılan askılı raflar. Duvara monte edilerek kullanılan bu raflar evlerin her odasında kullanıma uygun. Salonda TV üzerine monte ederek kitaplık olarak kullanabileceğiniz ürün, hem kitaplarınızı muhafaza ediyor hem odaya şık bir görünüm katıyor. Mutfak ve banyo gibi yerlerde de rahatlıkla kullanabileceğiniz bu askılı raflar oldukça kullanışlı. Hiç yer kaplamayan ürünü özellikle dar alanlarda tercih edebilirsiniz. Dekorasyonunuza güzellik katacak bu orijinal rafları yalnızca çerçeve ve akseuarlar için de kullanabilirsiniz.

9. Ofisler için uygun olan Fournyaa Kitap Düzenleyici

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Çalışma ofislerinde veya çalışma odalarında tercih edilen kitap düzenleyiciler, ortalıkta bulunan tüm kitapları, defterleri ya da kağıt tomarlarını bir arada tutarak düzenlemek için uygun ve şık bir seçim. Çalışma masaları üzerinde kullanılan kitap düzenleyici hiç yer kaplamıyor. Ürün özelliği ile oldukça kullanışlı. Metal malzemeden üretilen kitap düzenleyici, kaliteli yapısı ile uzun süreler boyunca kullanım olanağı sağlıyor. Üçgen formu ile dikkat çeken ürün dağınıklığı düzenlerken aynı zamanda ortamınızı güzelleştiriyor. Düzenli çalışma masalarından hoşlanıyorsanız bu ürün tam size göre!

10. Modern görünümlü Mudesa Duvar Rafı Kitaplık

Metal iskelet üzerine monte edilen ahşap raflar, duvara monte edilerek kullanılıyor. Her odada kullanılabilen askılı duvar rafları, çalışma masası üzerine monte edilerek kitaplık olarak kullanılıyor. Kitaplarınızın düzenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlayan ürünün beyaz ve ahşap olmak üzere iki renk seçeneği bulunuyor. Metal ayakları ise her iki renk tercihinde de siyah olarak üretilmiş. Kullanıldığı alanda herhangi bir yer kaplamayan ürün bu özelliğiyle dar mekanlarda sıklıkla tercih ediliyor. 2 bölmesi bulunan askılı rafın alt bölmesine kitaplarınızı, üst bölmesine ise istediğiniz objeleri koyabilirsiniz.