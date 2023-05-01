Kıyamet filmlerini aratmadı! Dünya, Kırım'dan gelen görüntüyü konuşuyor

Rusya'da savaşın ardından tansiyon yüksek. Moskova cephede zorlanıyor. En önde yer alan paralı askerler, Rus lider Putin'i, Bahmut'daki askerlerini çekmekle tehdit etti.

WAGNER'DEN TEHDİT: BAHMUT'TAN ÇEKİLEBİLİRİZ

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, ülkenin doğudaki kalesi Bahmut'ta sıkıştı. Sokak savaşları devam ediyor, Rus güçleri adım adım ilerlemeye çalışıyor. Rus güçlerinin karşısında ise Ukrayna direnişi yer alıyor. Kritik noktada Rus ordusu değil, Rus paralı asker grubu Wagner bulunuyor. Aylardır süren savaşta Wagner, Rusya'dan mühimmat açısından daha çok yardım istiyor. Wagner'in başındaki isim, yetersiz ikmal ve tedarik nedeniyle kayıplarının arttığını belirtti. Durumun düzeltilmemesi halinde "Bahmut'tan çekebiliriz" diye Rus yönetimini tehdit etti. Wagner şefi, "Her gün üst üste yığılmış binlerce cesedi, tabutlara koyup evlerine gönderiyoruz" dedi. Cephane eksikliği nedeniyle kayıplarının normalden 5 kat fazla olduğunu söyledi.

KIYAMET FİLMLERİNİ ARATMADI

Sahada sıkıntılar sürerken Kırım'dan yansıyan görüntü, dünyanın gündeminde. Ukrayna'ya ait bir drone filosunun yok ettiği yakıt deposundan yükselen dumanlar, Kırım'ın her yerinden görüldü. Nükleer buluta benzetilen görüntüler kıyamet filmlerini aratmadı. Alevler kontrol altına alınsa da zarar büyük. Yaklaşık 40 bin tonluk yakıt patlamalarla yok oldu.



