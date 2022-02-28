Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları ile ilgili bilgiler Resmi Gazete'de yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 35 daimi işçi alacağı ifade edilirken başvuruların nasıl yapılacağı ile başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda vatandaşlar Kıyı Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu nasıl yapılır 2022? sorularının yanıtını internette araştırmaya başladı. 2022 Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü işçi alımı ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

KIYI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 35 daimi işçi alımı başvuruları için detaylar belli oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre; gemici adaylarında, usta gemici ya da üst yeterliliğe ve yeterlilikle alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara ve belgelere sahip olmaları gerekiyor.

Yağcı adaylarının da bu meslek veya üst yeterliliğe ilişkin belgelere sahip olması isteniyor.

İŞKUR KIYI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSUN NASIL YAPILIR 2022?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 20 gemici ve 15 yağcı statüsünde eleman istihdamı ile ilgili başvurular Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

İnternet üzerinden başvuru yapma imkanı bulunmayan vatandaşlar kurumun hizmet merkezlerine giderek de başvuruda bulunabilecek.

Öte yandan Türkiye İş Kurumu, nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihini de duyuracak.

