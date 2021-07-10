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  4. Kız arkadaşı ile kendisini eve kilitleyen kişi özel harekat polislerince gözaltına alındı

Kız arkadaşı ile kendisini eve kilitleyen kişi özel harekat polislerince gözaltına alındı

10.07.2021 02:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de iddiaya göre madde bağımlısı olan B.Y. (26), sevgilisi B.T ile kaldığı evin balkonuna çıkarak bağırmaya ve şu şişeleri atmaya başladı. Birlikte yaşadığı sevgilisinin evde rehin alınmış olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, olay yerine Özel Harekat polisi çağırdı. Madde bağımlısı B.Y. 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından özel harekat polislerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

Olay Talas ilçesi Tablakaya mahallesindeki 8 katlı apartmanının son katındaki dairede meydana geldi.

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POLİSLERE KAPIYI AÇMADI, BALKONDAN ŞİŞE ATTI

İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı B.Y. , kız arkadaşı B.T. ile birlikte kaldığı evde sinir krizi geçirerek balkona çıkıp bağırmaya ve bazı eşyalar atmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polislere kapıyı açmayacağını söyleyen B.Y. su şişelerini balkondan attı.

REHİN ALINMIŞ OLMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULDU

Evde sevgilisinin olduğunu belirleyen polis, kadının rehin alınmış olma ihtimali üzerinde durarak olayın yaşandığı apartmana özel harekat polisi istedi. B.Y. eve gelen özel harekat polislerine kapıyı açmayınca polis koçbaşı ile kapıyı kırıp içeriye girdi.

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GÖZALTINA ALINDI

2 saat süren olayda gözaltına alınan madde bağımlısı B.Y. polis otosuna bindirildi. 3 gündür sevgilisinin evinde kalan B.T. ise yaşadığı korku nedeniyle ambulansla hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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polis Kayseri
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