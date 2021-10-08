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  4. Kız arkadaşının yanına Erzurum'a giden öğrenci başka bir kadını gasp etti

Kız arkadaşının yanına Erzurum'a giden öğrenci başka bir kadını gasp etti

08.10.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'dan kız arkadaşını görmek için Erzurum'a gelen üniversite öğrencisi Osman C., Seda A. adlı kadının çantasını gasbetti. Yakalanan Osman C. tutuklandı.

Kız arkadaşının yanına Erzurum'a giden öğrenci başka bir kadını gasp etti

Olay, 3 Ekim günü Palandöken ilçesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Seda A., 20'li yaşlarda yüzü maskeli bir kişinin çantasını alıp kaçtığını söyledi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı bölgede 55 saatlik güvenlik kamerası kaydı izledi. Şüphelinin Isparta'dan kız arkadaşını görmek için Erzurum'a gelen üniversite öğrencisi Osman C. olduğu tespit edildi. Seda A.'nın çantası olay yerine yakınındaki bir otomobilin altında bulunarak kendisine teslim edildi.

ÇANTA BOŞ ÇIKTI

Osman C., polisin yaptığı çalışmayla yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman C., ‘Nitelikli yağma’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Osman C.'nin para ve ziynet eşyası olduğu düşüncesiyle gasbettiği çantanın ise boş olduğu öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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