Kız çocuk doğurduğu için eşini vücuduna elektrik vererek katletmişti! Karar verildi

Huzurevleri Mahallesi'ndeki evlerinde, 24 Ocak 2014'te eşi Mübarek Turan'ı, uyuduğu esnada vücuduna üçlü prizin kablosunu dolayıp elektrik vererek öldüren sanık Veysi Turan'a, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Ocak 2015'teki karar duruşmasında "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Verilen karar, sanık ve maktul avukatlarının farklı tarihlerde yaptıkları itirazlar üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesince 4 kez usul yönünden bozuldu. Dördüncü bozma kararının ardından dava, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bir kez daha yeniden görüldü. Duruşmaya, sanık Turan, tutuklu bulunduğu Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı, maktulün ağabeyi Hamit Saz ile avukatlar salonda hazır bulundu.

ELEKTRİK VERİP EZİYET ÇEKTİREREK KASTEN ÖLDÜRDÜĞÜ GEREKÇESİYLE...

Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, sanık Turan'ın, eşi Mübarek'i her iki ayağına elektrik verip eziyet çektirerek kasten öldürdüğü gerekçesiyle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Savunma yapan sanık Turan, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma ilamındaki aleyhe olan hususları kabul etmediğini belirterek, tahliyesi yönünde karar verilmesini talep etti.

Maktulün ağabeyi Saz ise Yargıtayın bozma ilamına göre karar verilmesi ve sanığın cezalandırılmasını istedi.

Maktulün ailesinin avukatı Burak Göncü de cinayetin vahşice işlendiğini ifade ederek, Yargıtayın bozma ilamına göre sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesi talebinde bulundu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Kararın bozulması nedeniyle daha önce 3 kez görülen davada sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası veren mahkeme, sanık Turan'ın, son yargılamada da "eşe karşı kasten ve tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme, 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesinde yer alan takdiri indirimin uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Kan donduran olay, 24 Ocak 2014 gecesi Diyarbakır merkez Kayapınar İlçesi Huzurevleri Mahallesi 133'üncü sokaktaki evde meydana gelmişti. Veysi Turan, kent merkezindeki bir lokantada lahmacun ustası olarak çalışıyordu. 5 yıllık eşi Mübarek Turan ise 4 yaşındaki kızlarının ardından ikinci kızlarını dünyaya getirmişti. Eşini ve bebeğini doğum sonrasında eve getiren Veysi Turan, iddiaya göre onlar uyuduktan sonra üçlü elektrik prizinin kablosunu kesmişti. Turan, kablonun fişini prize takarken, kestiği uçlarını ise uyuyan eşinin yanaklarına tutmuştu. Mübarek Turan, elektrik akımı nedeniyle o anda yaşamını yitirmişti. Eşinin donup kaldığını gören Veysi Turan, eşinin ağzını eliyle kapatmıştı. Veysi Turan, 155 Polis İmdat hattını arayarak eşini boğduğunu ihbar etmişti. Eve gelen polisler, baş kısmı kömürleşmiş kadının cesedini bulurken, Veysi Turan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İLK YARGILAMA

Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Veysi Turan savunmalarında, "Gündüzleyin içime giren cinler beni yönlendirdiler. Ne yaptıysam iradem dışında yaptım" demişti. Yargılama sırasında, sanık Veysi Turan'ın Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden aldırılan raporuna göre cezai ehliyetini etkileyecek düzeyde ruhsal bir rahatsızlığı ise bulunmamıştı. Sanık Turan 20 Ocak 2015'te ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu karar, Yargıtay'da iki defa usul yönünden eksiklikler nedeniyle bozulmuştu.

"İKİNCİ KEZ KIZ ÇOCUĞU DOĞURMASI SEBEBİYLE..."

Daha sonra yaşanan gelişmelerin ardından Mübarek Turan ailesinin avukatı Burak Göncü, "2014 yılından itibaren takip ettiğimiz bir bu dosya, Türkiye'nin en vahşice işlenen cinayetleri arasında kamuoyuna duyurulan bir dosyaydı. Bu dosyanın bugün yılllardır verdiğimiz hukuk mücadelesinde sonuç doğuran bir Yargıtay kararı aldık. Sanık, maktüleye ikinci kez kız çocuğu doğurması sebebiyle şakaklarına elektrik vererek öldürmüştü, tabii ki bu Türkiye'de ve kamuda büyük bir vicdan yarası olarak tarihe geçmiş bir dosyadır. Bugün Yargıtay'ın son vermiş olduğu karar, bizim ciddi anlamda hukuka olan hem güvenimizi, hem umudumuzu, hem de maktülenin ailesinde az da olsa vicdani rahatlatma söz konusu olmuştur. Bu sebeple sanığa verilen iyi hal indiriminin kaldırılmasını çok doğru bir karar olarak bulmaktayız. Bu dosya kapsamında 16 Haziran'da son bir kararımız olacaktır. Bu kararda da yıllardır yaptığımız hukuki mücadelenin ciddi anlamda sonuç doğuracağı kanaatindeyiz" demişti. (AA/DHA)



