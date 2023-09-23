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Kız kardeşini bıçakla öldürüp kafasını gövdesinden baltayla ayırmıştı! Kan donduran olayda yeni gelişme

23.09.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da şizofreni hastası olan hemşire Şahin Şaşırmaz, kız kardeşi Songül Şaşırmaz'ı bıçakla öldürüp başını gövdesinden baltayla ayırmış, ağabeyini ise bıçakla yaralamıştı. Hazırlanan iddianamede bir görgü tanığının "Adam, kadını yere yatırdı ve defalarca bıçaklamaya başladı" ifadesine yer verilirken Şahin Şaşırmaz hakkında istenen ceza da belli oldu.

Kız kardeşini bıçakla öldürüp kafasını gövdesinden baltayla ayırmıştı! Kan donduran olayda yeni gelişme

Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi 299’uncu Sokak’ta 17 Mayıs günü şizofreni hastası olduğu ileri sürülen hemşire Şahin Şaşırmaz, aynı evde yaşadığı öğretmen kardeşi Songül ve Malatya'dan ziyaretlerine gelen öğretmen ağabeyi ile tartıştı. Şahin Şaşırmaz, mutfaktan aldığı bıçakla kardeşlerini bıçakladı. Şaşırmaz ardından Songül Şaşırmaz’ın başını baltayla gövdesinden ayırdı. Yaralanan aağbey kaçıp, kendi imkanlarıyla sağlık ocağına gidip yardım istedi. Şahin Şaşırmaz ise polis tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Şahin Şaşırmaz

İDDİANAME HAZIRLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Şahin Şaşırmaz hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Şahin Şaşırmaz'ın 15 gün önce hırdavat dükkanından olayda kullanacağı balta ve bıçakları almak suretiyle olayı planladığı, olay tarihine kadar uzunca süre geçmesine rağmen kardeşlerini öldürme fikrinden vazgeçmediği belirtildi. Şahin Şaşırmaz'ın, Songül Şaşırmaz'ı defalarca bıçakladıktan sonra balta ile kafasını vücudundan ayırarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürdüğü belirtildi. Abbas Şaşırmaz'ın kendi imkanlarıyla olay yerinden kaçıp, sağlık ocağına gittiği ve sağlık ekiplerinin yardımıyla kapının açıldığı ifade edildi.

"KADINI YERE YATIRDI VE DEFALARCA BIÇAKLAMAYA BAŞLADI"

Görgü tanığı P.Y., iddianamedeki ifadesinde "Bir kadın ve bir erkek balkonda tartışmaya devam etti. Kadın 'dur, yapma ağabey' diye bağırıyordu. Erkek şahsın elinde bıçak vardı. Adam, kadını yere yatırdı ve defalarca bıçaklamaya başladı. Daha sonra bıçaklamayı bırakıp eline balta aldı. Erkek şahıs, yere doğru eğilince ne olduğunu göremedim" dedi.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Şahin Şaşırmaz hakkında kız kardeşi Songül Şaşırmaz'a karşı 'kardeşini tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer kardeşine karşı da 'kardeşini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kaynak: DHA

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