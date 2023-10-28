Kız yurdunda bir asansör arızası daha! Zeren'in ölümü kahretmişti, bu kez Sivas'ta bir öğrenci mahsur kaldı

Sivas'ta, KYK Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'ndeki kız öğrenci yurdunda asansör arızalandı. Asansörde mahsur kalan öğrenci, yurt görevlileri ve arkadaşları tarafından kurtarıldı. Olay sonrası binlerce öğrenci bahçeye indi.

YARDIMINA ARKADAŞLARI KOŞTU

Olay, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi Kardeşler Caddesi üzerindeki KYK Binali Yıldırım Yurt Kampüsündeki kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Kız öğrenci yurdunda arızalanan asansörde ismi henüz öğrenilemeyen bir öğrenci mahsur kaldı. Kız öğrencinin çığlıkları sonrası yurt görevlileri çalışma başlatırken, arkadaşları da yardıma koştu. Yurt görevlileri ve çok sayıda öğrencinin yarım saatlik çalışması sonucu, asansörde mahsur kalan öğrenci kurtarıldı.

ZEREN ERTAŞ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Aydın'da da 2 gün önce benzer bir olay meydana gelmişti. Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı'ndaki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda, 15 kişilik asansörün arıza yapması sonucu aşırı yük nedeniyle kaymaya başladığı sırada, panik yapan Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Zeren Ertaş çıkmak istemişti. Bu sırada asansör hareket edince Zeren Ertaş sıkışarak yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili, yurdun asansörlerinin bakımını üstlenen firmanın sahibi Mustafa Büyükyapıcı (42), tutuklanmıştı.

BİNLERCE ÖĞRENCİ BAHÇEYE ÇIKIP PROTESTO ETTİ

Zeren Ertaş'ın asansör arızası nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından kendi yurtlarında da meydana gelen olaya tepki gösteren binlerce öğrenci, bahçede toplanarak yaşanan olayı protesto etti. Öğrenciler slogan attıktan sonra odalarına dağılırken polis ekipleri ise yurt çevresinde güvenlik önlemi aldı.

(DHA)





