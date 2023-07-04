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KIZAMIK BELİRTİLERİ: Kızamık belirtileri neler, nasıl bulaşır? Bakan Koca açıkladı: "Vakaların yüzde 86'sı İstanbul'da!"

04.07.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızamık hastalığı ile ilgili araştırmalar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklaması nedeniyle hız kazandı. Vakalarda artış olduğunu belirten Bakan Koca, İstanbul'a dikkat çekti. Basında yer alan haberler sonrası birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Kızamık belirtileri neler? Kızamık nasıl bulaşır?

KIZAMIK BELİRTİLERİ: Kızamık belirtileri neler, nasıl bulaşır? Bakan Koca açıkladı: "Vakaların yüzde 86'sı İstanbul'da!"

bir virüs olan measles virüsün yol açtığı kızamık bulaşıcıdır. Hapşırma ve öksürükle ya da enfekte bir kişiyle doğrudan temas edilmesi sonucu soluma yolu ile bulaşabilir. Bakan Koca, açıklamasında "Bölgesel, İstanbul ağırlıklı olmak üzere vakalar var. Vakaların yüzde 86'sı İstanbul'da. Ama durum kontrol altında, salgın söz konusu değil. Mobil sağlık ekiplerimizle takibini yapıyoruz" ifadelerini kullandı. "Kızamık belirtileri neler? Kızamık nasıl bulaşır?" soruları internette araştırılıyor. İşte detaylar...

KIZAMIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kızamık hastalığının belirtileri:

Ateş: Kızamık enfeksiyonunun erken belirtilerinden biri ateştir. Ateş genellikle 38 derecenin üzerindedir.

Öksürük: Kuru ve sürekli bir öksürük kızamık belirtisi olabilir.

Burun akıntısı: Burnun akması ve burun tıkanıklığı da kızamığın erken belirtileridir.

Gözlerde sulanma: Kızamık hastalarında gözlerde sulanma, kızarıklık ve ışığa duyarlılık görülebilir. Bu belirtiler kızamığın konjonktivit adı verilen göz enfeksiyonuyla ilişkilendirilebilir.

Halsizlik: Kızamık enfeksiyonu, genellikle halsizlik, yorgunluk ve enerji kaybına neden olabilir.

Boğaz ağrısı: Kızamık hastaları genellikle boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü yaşayabilir.

Kızarıklık ve döküntüler: Kızamığın karakteristik belirtilerinden biri kızarıklık ve döküntülerdir. Kızamık döküntüleri genellikle baş ve boyundan başlayarak vücuda doğru yayılır. Döküntüler kırmızı veya kahverengi lekeler şeklinde olabilir ve sıklıkla birbirine yakın gruplar halinde görülür.

7 İLA 14 GÜN ARASINDA ORTAYA ÇIKIYOR

Kızamık belirtileri, genellikle enfekte olmuş bir kişiyle temas ettikten sonra 7 ila 14 gün içinde ortaya çıkar. Belirtiler genellikle 10 ila 14 gün sürebilir ve hastalık süresince kişi bulaşıcıdır.

SAĞLIK UZMANINA BAŞVURMAK ÖNEMLİ

Eğer kızamık şüphesi varsa veya belirtiler görülüyorsa, bir sağlık uzmanına başvurmak önemlidir.

KIZAMIK NASIL BULAŞIR?

Kızamık hastalığı, kızamık virüsü adı verilen bir virüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Kızamık virüsü, bulaştığı kişinin solunum yolu salgıları yoluyla enfekte olmuş bir kişiden başka bir kişiye kolaylıkla yayılabilir.

BAKAN KOCA'DAN 'KIZAMIK' AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edilmesinin gündeme gelmesiyle ilgili yeni açıklamada bulundu. Koca, daha önce yaptığı bir konuşmasındaki sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. Koca ayrıca yerli aşı üretiminde son gelişmelere dair de bilgi verdi. Öte yandan gündemdeki kızamık vakalarının salgına dönüşüp dönüşmediğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Vakaların yüzde 86'sı İstanbul'da" dedi.

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