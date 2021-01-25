Kızı tecavüze uğrayan anne: Her taraftan bizim üzerimize yürüyorlar

Antalya'da Ç.Y.'yi, 30 Eylül 2019 günü çalıştığı iş yerinden eve bırakma bahanesiyle alan M.K., götürdüğü marangoz atölyesinde cinsel saldırıda bulundu. 3 Haziran 2020 tarihinde intihar teşebbüsünde bulunan Ç.Y., yüzde 99,9 engelli kaldı. Yatağa bağımlı kalan genç kadın için Muratpaşa ilçesinde bulunan, üzerinde şiddete uğrayan ve öldürülen 460 kadının adının yer aldığı 'Al Yazmalım Anıtı' önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya, Ç.Y'nin annesi annesi ve çeşitli sivil toplum örgütleri katıldı.

'TORUNUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU'

Anne, 1.5 yıldır yaşadıklarını sadece kendisinin bildiğini söyleyerek, “Kızıma atılan iftiralar var. Bu suçlar işlenmişken şahıslar her taraftan bizim üzerimize yürüyor. 7 yaşındaki torunumun psikolojisi bozuldu. Çok yoruldum sağlığım el vermiyor. Kızım çocuğuna bakmak için ayakta durmak zorunda kaldı" dedi.

'ER YA DA GEÇ CEZALARINI BULACAKLAR'

Avukat Bilgenur Yalçın, Ç.Y.'nin yaşadığı olayın son zamanlarda kadın cinayetinin en elim hali olduğunu açıkladı. Yalçın, “Ç.Y. erkek eliyle öldürülmemiş, erkek zihnindeki fikir ve düşüncelerle ölüme sürüklenmiştir. Bu yolda kendisine yardımcı olan ve kendisini intihara yönlendiren herkes er ya da geç cezasını bulacaktır. Bu yönde açıklamamızı mahkeme heyetine sunduk. Kadınlarımız kendileri güvende hissetsin, korkmasın. Devlet sonuna kadar yanında olacaktır. Kadınlar KADES uygulamasını indirsin. Şiddete maruz kaldıklarında KADES uygulaması sayesinde bu tehditten uzaklaşabilecekler. Ç.Y.'nin telefonunda KADES uygulaması olsaydı bu sonu yaşamazdı. Bu uygulama sayesinde çok fazla insanın hayatı kurtarılıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

