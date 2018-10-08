Kızılay Başkanı'ndan İstanbul'un iki ilçesi için deprem uyarısı

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı, geçtiğimiz Cuma günü Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve onun tetiklediği tsunami sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının bin 944’e yükseldiğini duyurdu. Çok sayıda kayıp bilgisi verilirken, ölü sayısının daha da artmasından endişe edildiği bildirildi.
BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECE İÇİN UYARDI
Endonezya yaralarını sarmaya çalışırken, Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, önemli bir uyarıda bulundu. Kişisel Twitter hesabından İstanbul'un Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçeleri için deprem uyarısında bulunan Kınık, şu ifadeleri kullandı:
Endonezya depremi sonrası toprak sıvılaşması ve heyelan (soil liquefaction). İstanbulda buna benzer formasyonda olan (Beylikdüzü ve Büyükçekmece’nin bazı bölgeleri) yerlerimiz var, acilen tedbir alınmalı.
OKAN TÜYSÜZ: BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENTİSİ VAR
CNN Türk Canlı yayınında konuyla ilgili Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Okan Tüysüz ise şunları söyledi:
Marmara Denizi içerisinde büyük bir deprem beklentisi vardır. Bu deprem 7'nin üzerinde bir deprem olacaktır. Bunun zamanını net olarak söylemek mümkün değildir.
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