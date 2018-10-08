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Kızılay Başkanı'ndan İstanbul'un iki ilçesi için deprem uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 15:47 | Son Güncelleme

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunamiyle ilgili olarak İstanbul'un iki ilçesi için uyardı. Benzer bir yapının İstanbul'da da olduğunu belirten Kınık, 'acilen tedbir alınmalı' ifadelerini kullandı.

Kızılay Başkanı'ndan İstanbul'un iki ilçesi için deprem uyarısı

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı, geçtiğimiz Cuma günü Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve onun tetiklediği tsunami sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının bin 944’e yükseldiğini duyurdu. Çok sayıda kayıp bilgisi verilirken, ölü sayısının daha da artmasından endişe edildiği bildirildi.

BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECE İÇİN UYARDI

Endonezya yaralarını sarmaya çalışırken, Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, önemli bir uyarıda bulundu. Kişisel Twitter hesabından İstanbul'un Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçeleri için deprem uyarısında bulunan Kınık, şu ifadeleri kullandı:

Endonezya depremi sonrası toprak sıvılaşması ve heyelan (soil liquefaction). İstanbulda buna benzer formasyonda olan (Beylikdüzü ve Büyükçekmece’nin bazı bölgeleri) yerlerimiz var, acilen tedbir alınmalı.

DEPREM

OKAN TÜYSÜZ: BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENTİSİ VAR

CNN Türk Canlı yayınında konuyla ilgili Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Okan Tüysüz ise şunları söyledi:

Marmara Denizi içerisinde büyük bir deprem beklentisi vardır. Bu deprem 7'nin üzerinde bir deprem olacaktır. Bunun zamanını net olarak söylemek mümkün değildir.

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istanbul deprem tsunami Kerem Kınık Beylikdüzü Büyükçekmece

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
İstanbulda endonezyadaki gibi bir tsunami olmaz..büyük bir deprem olursaki bu bilnen bir gerçek akabinde büyük dalgalar olabilir buda kıyı şeritlerini etkiler sadece dolgu olan yerler denizin dibini boylar..yani tsunamiden korkmayın oturdunuğunuz bina yapı herneyse onun sağlamlığı önemli..örnek japonya bizim beklediğimiz marmara depremini adamlar hergün yaşıyor onlar için sıradan bir durum..
hiiiç istanbul için korkmayın tuzladan avcılara kadar olan bölge manevi koruma altındadır. 99 depreminde de aynısı oldu. deprem tuzla tarafından yeraltına indi ve avcılarda ve sonrasında çıktı. istanbula dokunmadı.laikçi, köktendinsiz kafa bunlardan anlamaz. onlar kadıköy, şişli, beşiktaş, bebek, moda, bölgelerinde dikkatli olsunlar. hadi bakalım. istanbulun koruyucuları var.
20 yılda İstanbulun nüfusu belki 10 katı yükseldi...Ayrıca Ozaman çadırda kaldığımız bütün boş arsalar şuan dolu..Allah yardımcımız olsun...
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