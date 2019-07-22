Kızıldeniz'de Arap -Amerikan ortak deniz ve hava tatbikatı

KAHİRE (AA) - Mısır, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kızıldeniz'de ortak deniz ve hava tatbikatına başladı.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir Rifai tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kızıldeniz uluslararası sularında Mısır, ABD, BAE deniz ve hava birliklerinin katılımıyla "Kartal Selamı-2019" adlı deniz ve hava tatbikatının pazartesi günü başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın gözlemci olarak yer aldığı ortak tatbikata firkateynler, mayın gemileri, roketatarlar ve F-16 savaş uçaklarının katıldığı kaydedildi.

Tatbikat kapsamında deniz güvenliğinin sağlanması, su altına yerleştirilmiş patlayıcıların tespit edilerek etkisiz hale getirilmesi ve mayınların temizlenmesi gibi senaryoların hayata geçirildiği bildirildi.

Söz konusu tatbikatın, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun geçen cuma günü Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir petrol tankerini alıkoyması nedeniyle Körfez'de gerginliğin arttığı bir dönemde yapılıyor olması dikkat çekiyor.

