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Kızılırmak'ı o halde gören balıkçılar dehşete kapıldı, oltaları bile siyaha döndü! Nehrin yüzeyinde gizemli manzara: 2 ihtimal üzerinde duruluyor

18.07.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en uzun ırmağı olma niteliğini taşıyan Kızılırmak'ın Sivas'taki bir kesitinde ne olduğu belirlenemeyen madde suların büyük bölümünü kaplayıp kararttı. Öyle ki ırmağa balık tutmaya gelen balıkçıların oltaları dahi siyaha boyandı. Irmağı gördüklerinde dehşete kapıldığını belirten balıkçılar manzarayı ihbar ederek DSİ'ye bildirdi. Canlılara zarar verdiği belirtilen maddeden numune alındı. Irmağın o ilginç manzarası çeşitli açılardan görüntülendi.

Kızılırmak'ı o halde gören balıkçılar dehşete kapıldı, oltaları bile siyaha döndü! Nehrin yüzeyinde gizemli manzara: 2 ihtimal üzerinde duruluyor

Kızılırmak'a gelen balıkçıların fark ettiği, nehrin yüzeyindeki akıntı akaryakıt veya zifte benzetildi. Bölgeye gelen DSİ ekipleri kirli tabakadan numune alarak tahlile gönderdi. Balıkçıları dehşete düşüren manzaranın görüntüleri dikkat çekti.

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AKARYAKIT SIZINTISINA BENZETİLDİ

Sivas'tan doğup Samsun'dan Karadeniz'e dökülen, 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın yüzeyinde öğleden sonra kirli bir tabaka fark edildi. Nehrin yüzeyinde, genellikle tankerlerin yaptığı kaza sonucu denizlerde oluşan yakıt kirliliğine benzer bir manzara ile karşılaşan amatör balıkçılar, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Tarım Orman Müdürlüğü ile polise ihbarda bulundu.

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ATIK MADDE İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Polis eşliğinde ırmak kıyısına gelen ekipler inceleme başlatırken, suyun yüzeyindeki kirli tabakadan da tahlile gönderilmek üzere numune alındı. Analizin ardından kirlilik içerisinde bulunan madde ya da kimyasalların hangi iş kolunda kullanıldığını saptanarak atık maddenin kaynağı tespit edilmeye çalışılacak.  

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"IRMAĞI KOMPLE KAPLADI"

Nehir kenarında olta balıkçılığı yapan Yılmaz Yılmaz, "Çocuklarımla buraya balığa geldim. Yaklaşık 2 saattir Kızılırmak'tan zift ya da petrol benzeri bir şey akmaktadır. Bu akan madde neyse balık ve ırmağın içindeki canlılara zarar veriyor. Şu anda komple ırmağı kaplamış durumda. Bunu kim yaptıysa, sorumlusu kimse cezasını çekmesi lazım" dedi. 

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"GÖRÜNCE DEHŞETE KAPILDIK"

Hasan Kuruçay ise "Irmağın yüzeyi siyah bir kimyasal madde ile kaplandı. 2 saattir burası bu şekilde akmaktadır. Zift aktığından beri de balık hareketliliği şu anda kesildi. Burayı böyle görünce dehşete kapıldık. Bu ırmakta birçok canlı yaşıyor. Oltalarımızı da hep siyaha boyadı. Yukarıdan, nereden bırakılıyorsa takip edilip bulunması lazım. Bu şekilde devam ederse binlerce balığın ölümüne neden olacaklar. Bu 3-5 litre değil, bir gemi batmış da sanki petrol boşalmış gibi akıyor" diye konuştu.

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(DHA)

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