HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kızılırmak'ta tutuldu, Eskişehir'de tezgaha düştü! 70 liradan satışa çıkardı

Kızılırmak'ta tutuldu, Eskişehir'de tezgaha düştü! 70 liradan satışa çıkardı

12.01.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de bir balıkçı tezgâhında, Kızılırmak’ta yakalanan yaklaşık 30 kilogramlık yayın balığı satışa sunuldu. Eskişehir halkının yayın balığını sevdiğini belirten balıkçılar, balığa yoğun ilgi gösterilmesini beklerken, lezzetli ve kılçıksız olmasının talep gördüğünü belirttiler.

Kızılırmak'ta tutuldu, Eskişehir'de tezgaha düştü! 70 liradan satışa çıkardı

Kızılırmak’ta yakalanan 30 kilogramlık yayın balığı Eskişehir’e getirildi. Sevenlerine kilogramı 70 liradan sunulan balığın küçük boyutlarda olanları sık sık tezgahlarda yerini alıyor. Eskişehir halkının yayın balığını sevdiğini belirten balıkçılar ise 30 kilogramlık balığa yoğun ilgi bekliyor.

Screenshot_24

KİLOSU 70 LİRA! SEVENİ ÇOK

Eskişehir’e getirdiklerini yayın balığına halktan yoğun ilgi beklediklerini belirten Muharrem Şahin, “Kızılırmak’ta yakalanan yayın balığını tezgahımıza getirdik. Yaklaşık 30 kilogram geliyor. Kilogramını da 70 liradan satışa sunduk. Lezzetli ve kılçıksız olmasından dolayı seveni çok fazla var. Genel olarak küçük boyutlardaki yayın balıklarını getiriyoruz ve yoğun taleple karşılaşıyoruz. Eskişehir vatandaşları da yayın balığını seviyor. Biz de yakalanan 30 kilogramlık yayın balığını Eskişehir’e getirdik, hayli ilgi çekti” ifadelerini kullandı.

Gören şaşkına döndü! 1 metre 20 santim uzunluğunda, 30 kilo ağırlığındaGören şaşkına döndü! 1 metre 20 santim uzunluğunda, 30 kilo ağırlığında

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Sedefnur, 7'inci kattan düşmüştü! Sağlık durumunda yeni gelişmeSedefnur, 7'inci kattan düşmüştü! Sağlık durumunda yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: EPDK harekete geçti! Faturalara inceleme başlatıldı

Son dakika: EPDK harekete geçti! Faturalara inceleme başlatıldı

3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme! 884 lira zam geliyor

3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme! 884 lira zam geliyor

TURKOVAC'ta flaş gelişme! İşte Faz-3 sonuçları

TURKOVAC'ta flaş gelişme! İşte Faz-3 sonuçları

Şansal Büyüka: Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun

Şansal Büyüka: Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı!

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı!

Maaşlara yeni zam sinyali!

Maaşlara yeni zam sinyali!

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Erdoğan yeni projeyi duyurdu

Erdoğan yeni projeyi duyurdu

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

O görüntüler olay oldu! Metaverse'te cinsel ilişkiye girdi

O görüntüler olay oldu! Metaverse'te cinsel ilişkiye girdi

Çok net konuştu: Tamamen öldürülene kadar devam edecek

Çok net konuştu: Tamamen öldürülene kadar devam edecek

Esenyurt'ta ortalık savaş alanına döndü! Valilikten açıklama

Esenyurt'ta ortalık savaş alanına döndü! Valilikten açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.