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  4. Kızını öldürüp ceset parçalarını derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi

Kızını öldürüp ceset parçalarını derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 21:43 | Son Güncelleme

Edirne'de kızını öldürdükten sonra ceset parçalarını derin dondurucuya koyan baba, yargılandığı davada 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Anne ise delil yetersizliğinden beraat etti. Babanın cezasında "haksız tahrik" hükümleri uygulandı.

Kızını öldürüp ceset parçalarını derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hasan Uslu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, tutuksuz yargılanan anne Satı Uslu ise duruşmaya katılmadı. Sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Hasan Uslu, suçlamayı kabul etmeyerek kızını öldürmediğini savundu.

Uslu, yaşı ve kronik hastalıkları nedeniyle cezaevinde Kovid-19 tehlikesi altında olduğunu söyleyerek, tahliyesini talep etti. Verilecek karara saygılı olduğunu ifade eden Uslu, "20 aydır tutukluyum. Tutukluluğumdan dolayı aile birliğim dağıldı. İşlerimi de devam ettiremedim." dedi.

Mahkeme, tutuklu sanık Hasan Uslu’nun "Altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

"HAKSIZ TAHRİK" HÜKÜMLERİ UYGULANDI

Heyet, sanık hakkında "haksız tahrik" hükümleri uygulayarak cezayı 24 yıl olarak kararlaştırdı.

Heyet, ayrıca sanığın eyleminden sonraki davranışları nedeniyle cezasında başkaca indirim uygulanmamasına karar verdi.

Sanık Satı Uslu’nun "Altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar veren mahkeme, anne hakkında "Suçu bildirmeme" suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

OLAY

Geçen yıl önce kozalak toplamaya giden bir kişi tarafından gazete kağıdına sarılmış kesik bir kol bulunmuş, polis ekiplerince yapılan parmak izi incelemesinde, omuz hizasından kesildiği belirlenen sol kolun, Didem Uslu'ya ait olduğu tespit edilmişti.

Olayın ardından Hasan Uslu'nun, kızı Didem Uslu'yu öldürdükten sonra cesedini parçalayarak derin dondurucuya koyduğu ve parça parça ormana attığı belirlenmişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan baba Hasan Uslu ve anne Satı Uslu çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

(AA)


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