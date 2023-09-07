Kızının kına gecesinde başından vuruldu, hayatını kaybetti

Türkiye, Diyarbakır'daki düğünde damada yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı konuşurken; Samsun'dan da kahreden bir haber geldi. Koruluk Mahallesi’nde gece saat 02.00’de meydana gelen olay; iddiaya göre, gece kızının kına gecesi dağıldıktan sonra Mehmet Şahin (54) arkadaşlarıyla birlikte alkol almaya devam etti.

KURŞUN BAŞINA İSABET ETTİ

Gecede Mehmet Şahin’in arkadaşlarından biri havaya ateş etmek isterken, silahından çıkan kurşun Mehmet Şahin’in başına isabet etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde hayatını kaybeden Şahin, savcının incelemesinin ardından Samsun’a otopsiye gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

