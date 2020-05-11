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  4. Kızının yardım çağrısı sonrası uçakla İsveç'ten getirilen koronavirüs hastası Gülüşken'le ilgili yeni gelişme

Kızının yardım çağrısı sonrası uçakla İsveç'ten getirilen koronavirüs hastası Gülüşken'le ilgili yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 23:15 | Son Güncelleme

İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla gönderilen ambulans uçakla çocuklarıyla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken, tedavisi tamamlanarak hastaneden taburcu edildi.

Kızının yardım çağrısı sonrası uçakla İsveç'ten getirilen koronavirüs hastası Gülüşken'le ilgili yeni gelişme

İsveç'in Malmö kentinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktığı halde evine gönderilen 4 çocuk babası Emrullah Gülüşken (47), kızlarının sosyal medyadaki çağrısının ardından ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmiş ve Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

SERVİSE ALINARAK İZLENDİ

Yoğun bakıma yatırılarak gerekli tedavileri uygulanan Gülüşken, durumunun iyiye gitmesi üzerine servise alınarak izlenmeye devam edildi. Uygulanan tedavi sonrası virüsü yenen Gülüşken'e ayrıca karaciğer ile diyabet tedavisi de uygulandı.

TABURCU EDİLDİ

Serviste yapılan tedavisinin ardından değerleri düzelen Gülüşken, Ankara Şehir Hastanesinden taburcu edildi. (DHA)

İsveç'ten getirilen Türk hasta Emrullah Gülüşken taburcu oldu

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