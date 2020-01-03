KKTC Dışişleri Bakanlığı: "Eastmed projesi, provokatif çabaların yeni bir ürünüdür"

Açıklamada, Kıbrıs Türklerini sürekli dışlayan, her alanda izole etmeye çalışan GKRY'nin bu faaliyetlerinin, Ada'nın geleceğini yakından ilgilendiren konularda Kıbrıslı Türklerin söz hakkı olmadığı ve Ada'ya dair tek yanlı kararlar verebileceklerini yansıtan bencil bir zihniyetin dışa vurumu olduğu belirtildi.

Projenin ekonomik akılla örtüşüp örtüşmediğinin birincil önemi haiz olmadığının altı çizilirken, bu tür faaliyetlerde takınılan tavır ve yaklaşımın daha önemli olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Eastmed projesi, Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye'yi bölgesel enerji denkleminin dışına itmeye yönelik düşmanca ve provokatif çabaların yeni bir ürünüdür." ifadesine yer verildi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında dün imzalanan, İsrail doğal gazının deniz altından boru hattı ile Kıbrıs, Girit Adası ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasını öngören "Eastmed" projesine ilişkin açıklama yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, "Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı" (Eastmed) projesinin, Türkiye ve Kıbrıs Türk halkını yok sayan ve provokatif çabaların yeni bir ürünü olduğu değerlendirmesinde bulundu.

GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in yaptığı açıklamalarla niyetini bir kez daha belli ettiğine işaret edilen açıklamada, GKRY'nin niyetinin Kıbrıslı Türkleri yok sayarak, egemenlik iddiasıyla Ada'nın tek sahibiymiş gibi hareket etmek olduğuna vurgu yapıldı.

- "Egemenlik tek yanlı olarak bir tarafça kullanılamaz"

Açıklamada, "Kıbrıs Rum liderliğinin bu faaliyetleri, Kıbrıs sorununun çözümüne dair samimiyetsiz olduklarını ve aslında müzakere ve onun içerisinde yer alan süreçleri de adeta bir paravan ve sahne olarak kullandıklarını çok net şekilde ortaya koymaktadır." ifadelerine yer verildi.

Gelinen aşamada Rumların, Kıbrıslı Türkleri eşit ortak olarak kabul etmediği ve onların haklarını, sürekli engelledikleri çözümden sonraya atma gayreti içerisinde olduğuna işaret edilerek Kıbrıs Türklerinin eşitliğinden, egemenliğinden ve haklarından taviz vermeyeceği, aynı zamanda bunları yok sayanlara da boyun eğmeyeceği kaydedildi.

"Bu Ada'da çeşitli çözüm planlarında da ortaya konduğu üzere egemenlik eşit şekilde iki halktan kaynaklanmaktadır ve bu egemenlik tek yanlı olarak bir tarafça kullanılamaz." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, dün imzalanan Eastmed boru hattı projesinin maliyetinden dolayı, izlenim yaratmaktan öteye gidemeyeceği de ifade edildi.

