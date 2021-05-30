KKTC’ye karantinasız girişler 4 Haziran’da başlıyor

KKTC Başbakanı Hamza Ersan Saner, 31 Mayıs-7 Haziran arasında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin aldığı kararları basın ile paylaştı. KKTC’de alınan yeni kararlar ile 4 Haziran’dan itibaren çift aşılı olanlar PCR testi yaptırmak şartıyla ülkeye karantinasız giriş yapabilecek.

YENİ KARARLARI DUYURDULAR

KKTC Başbakanı Saner yaptığı yazılı açıklamada, azalan vaka sayısı göz önünde bulundurularak ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararları ve önerisine de istinaden, sokağa çıkma yasağının 31 Mayıs Pazartesi - 7 Haziran Pazartesi tarihleri arasında haftanın tüm günleri için 23.30 - 05.00 arasında uygulanmasına karar verildiğini kaydetti.

Bu saatler arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirten Saner, perakende ve mağazacılık hizmetleri ile kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörlerin 08.30-20.00 saatleri arasında, restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhanelerin ise 06.00-22.30 saatleri arasında hizmetlerine devam edeceklerini söyledi. Saner marketlerin yeni düzenlemeye göre 07.00-22.00 saatleri arasında açık olacağını da kaydetti.