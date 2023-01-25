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Klavye veya kol gerekmeden 'beyin gücüyle' oyun oynadı, ağızları açık bıraktı! Görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü

25.01.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadece beyin gücünü kullanarak oyun oynayan Twitch yayıncısı Perrikaryal ağızları açık bıraktı. Perrikaryal kafasında sensörlerle aksiyon-rol yapma oyunu Elden Ring'i oynadı. Bir espor muhabiri, Twitter hesabı üzerinden Perrikaryal'ın düşünce gücüyle Elden Ring oynadığı anlara ait bir görüntü paylaştı. Söz konusu görüntü, sosyal medyada 1 milyondan fazla kez izlendi.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu Neuralink şirketinin beyin çipi sayesinde zihniyle Pong oynayan maymun hala hafızalarda. Şimdi ise oyun dünyası bu kez insanları ilgilendiren ilginç bir gelişmeyle gündemde. Gelişmenin odağında Twitch yayıncısı Perrikaryal yer alıyor. Yaşanan gelişme ise ağızları açık bırakacak türden.

ELDEN RING'İ BEYİN GÜCÜYLE OYNADI

Kotaku'nun aktardığına göre; Twitch yayıncısı Perrikaryal'ın kanalını açanlar, kafasındaki alışılmadık siyah sensörlerle aksiyon-rol yapma oyunu Elden Ring'i oynadığını görüyor. Bu, görünüşe göre araştırmacıların beynin elektrik aktivitesini kaydetmek için kullandığı cihazın, Elden Ring'i eller serbest bir şekilde oynamak için yeniden tasarlanmasıyla oldu.

Karşınızda beyin gücüyle oyun oynayan maymun! Karşınızda beyin gücüyle oyun oynayan maymun!

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Espor muhabiri Jake Lucky ise Twitter hesabı üzerinden Twitch yayıncısı Perrikaryal'ın sadece beynini kullanarak eller serbest bir şekilde Elden Ring oynadığı anlara dair bir görüntü paylaştı.

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Sosyal medyada ilgi görüp 1 milyondan fazla kez izlenen görüntüde, yayıncının "saldır" dediği ve ardından kısa bir gecikmeden sonra Elden Ring karakterinin karşısındakine karşılık verdiği görülüyor.

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Jake Lucky ise görüntüleri paylaştığı gönderisinde "Elden Ring oynuyor... Beyniyle. Twitch yayıncısı Perrikaryal, farklı beyin aktivitelerinin oyundaki farklı yeteneklere bağlı olduğu bir EEG'yi beynine bağladı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Bandia Namco’nun İngiltere merkezli Twitter hesabı, Perrikaryal’a bunu nasıl yaptığını sordu.

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