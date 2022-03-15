Sağlık Bakanlığı işçi alımı ile ilgili beklenen açıklamanın yapılmasının ardından klinik destek elemanı nedir? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular ile Sağlık Bakanlığı'na sürekli işçi alınacak. Klinik destek elemanı da dahil olmak üzere güvenlik görevlisi, biyomedikal cihaz destek elemanı ve klinik destek elemanı gibi kadrolara başvurular başladı. Peki Klinik destek elemanı nedir? Görevleri nelerdir? Klinik destek elemanı ne iş yapar? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

KLİNİK DESTEK ELEMANI NEDİR?

Klinik destek elemanı, hastanelerde hasta bakımı hizmetlerinin etkin, verimli ve zamanında sunulması için istihdam edilmektedir.

Klinik destek elemanı yataklı sağlık kurumlarında, cihazların bilgilendirilmesini ve tıbbi cihaz alanındaki malzemeleri temizleyip kullanıma hazır hale getirilmesini sağlayan elemanlara denir.

KLİNİK DESTEK ELEMANININ GÖREVLERİ NELERDİR?

Klinik destek elemanının görevleri şu şekildedir:

Hastaya kullanılan tüm cihaz ve malzemeler arasından sağlık çalışanlarının uygun gördüklerini, temizleyip ve kullanıma hazır hale getirmek

Klinikteki iş ve işleyiş esnasında kullanılan evrakları ilgili birimlere iletmek.

Sağlık çalışanlarının talebi doğrultusunda malzeme cihaz, tıbbi sarf, ilaç vb. transferini sağlamak

Sağlık çalışanının uygun gördüğü hastanın birimler arası transferini sağlamak.

Hasta numunelerini (kan, idrar vb.) laboratuvarlara götürüp, laboratuvardan gelmesi gereken materyal ve malzemeleri getirmek.

Hastaya pozisyon vermede sağlık çalışanına yardımcı olmak.

Sağlık çalışanın gözetiminde hastanın kişisel bakımının (tuvalet, banyo, vücut temizliği vs.) yapılmasına yardımcı olmak.

Hiçbir şekilde hastaya ve yakınlarına bilgi, eğitim, öneri vermemek

Kurumun gerekli gördüğü eğitimlere katılmak.

Görev yaptığı alanda atıkların uygun şekilde ayrıştırılmasına yardımcı olmak.

Kliniğe transfer edilecek hastanın transferini sağlamak.

Ex' in hazırlanmasına yardımcı olup, morga transferini sağlamak.

Bir üst amirinin ve Hastane Yöneticisinin verdiği diğer yasal görevleri yerine getirmek.

