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Kobra Murat'tan gündem olacak 'seçim' mesajları! Romanlar 14 Mayıs tercihini açıkladı: Biz sadece İstanbul 3. Bölge'de...

02.04.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere 42 gün kala Romanlar hangi tarafı destekleyeceklerini açıkladı. İstanbul'daki 2 Roman federasyonu birleşerek yaptıkları açıklamalarda desteklerini güçlü bir şekilde bildirdi. Kamuoyunda 'Kobra Murat' olarak da bilinen, Roman Dernekleri Federasyonu Onursal Başkanı Murat Divandiler'ın verdiği mesajlar dikkat çekti. İstanbul Roman Kanaat Önderleri Federasyon Başkanı Adnan Demirez de desteklerinin nedenlerini sıralarken İstanbul 3. bölgede sahip oldukları seçmen sayısını açıkladı.

Kobra Murat'tan gündem olacak 'seçim' mesajları! Romanlar 14 Mayıs tercihini açıkladı: Biz sadece İstanbul 3. Bölge'de...

Dün bir araya gelerek seçimler hakkındaki değerlendirmelerini paylaşan 2 Roman federasyonu destekleyecekleri ittifakı ve cumhurbaşkanı adayını kamuoyuyla paylaştı. Adnan Demirez'in cumhurbaşkanı adayı olmak için imza toplama sürecinde bazı isimlerin 100 bin imzaya ulaşamamasına göndermeyle yaptığı açıklama dikkat çekti. 'Kobra Murat' da desteklerinin nedenlerini açıkladı.

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İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu ile İstanbul Kanaat Önderleri ve Dernekler Federasyonu, düzenlenen basın toplantısıyla 14 Mayıs seçimlerindeki desteklerini açıkladı. Toplantıya federasyon başkanları, kanaat önderleri ve Roman vatandaşlar katıldı.

“DESTEĞİMİZİ SEVE SEVE BELİRTİYORUZ”

İstanbul Roman Kanaat Önderleri Federasyon Başkanı Adnan Demirez şöyle konuştu:

“İstanbul’un 2 Roman federasyonu olarak Cumhur İttifakı’na desteğimizi açıklıyoruz. Sonuna kadar bu süreçte Cumhurbaşkanımız ve mülki amirlerimizin yanında olacağız. Mazlumlara dokunmaya, gariplerin önünü açmaya, eğitime ihtiyacı olan, konuta ihtiyacı olan, istihdama ihtiyacı olan Roman kardeşlerimize, bu ayrımcılığı, bu ikinci sınıf vatandaşlığı, bu ötekileştiriciliği önümüzden kaldıran Recep Tayyip Erdoğan’a desteğimizi seve seve belirtiyoruz.”

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“SADECE İSTANBUL’UN 3. BÖLGESİ’NDE 200 BİN SEÇMENE SAHİBİZ”

Demirez konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Biz sadece İstanbul’un 3. Bölgesi’nde 200 bin seçmene sahip olan, desteğini alan 32 dernekli iki federasyonuz. Cumhurbaşkanlığı adayları bu süreçte 100 imzayı aşmaya çalıştı. Aşabilenler oldu, aşamayanlar oldu. Bizim onursal başkanımız, muhtarımız bile kendi bölgesinde 40-50 bin oy alıyor. Bizi çok çarpmaya, bölmeye çalıştılar. Bizi bölemezler. Biz Romanlar her zaman vatanımızı, bayrağımızı, ezanımızı çok severiz. Bizden hain çıkmaz. Onun için köpek heykellerine alkış tutanlara değil, bu ülkenin geleceğinin temellerini sağlam şekilde atana, dünyaya Türkiye’nin ne kadar büyük olduğunu gösteren Recep Tayyip Erdoğan’a sonuna kadar destek veriyoruz.”

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“SONUNA KADAR YANINDAYIZ”

Roman Dernekleri Federasyonu Onursal Başkanı Murat Divandiler de şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakımız sayesinde Roman camiası olarak kendisine verdiği sonsuz destekler için teşekkürler ve saygılar sunuyoruz. Türkiye’deki en büyük iki tane Roman federasyonu birleştik. Onursal Başkanımız Selahattin Paker ile bize yardımcı oldu. Her zaman yanındayız. Cumhurbaşkanımızın Roman camiasını en ileri taşıyacağına, bizim çocuklarımızın eğitim görmesine, içimizdeki sanatın dünyaya yayılmasına sebep olacağına inanıyorum. Roman camiası olarak sonuna kadar Cumhur İttifakı ve AK Parti’nin yanında olacağız.”

(İHA)

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