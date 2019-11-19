Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: "Bu 6 milyar borcun tamamı Yuvacık Barajı'nın borcudur"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Belediyenin Hazine ve Maliye Bakanlığına borcuna ilişkin, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en borçlu belediyesidir ama CHP'nin belediyecilik anlayışı sayesinde bu böyle olmuştur. Bu Yuvacık Barajı'ndan dolayı böyledir." dedi.

Büyükakın, İzmit'teki bir restoranda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, geriye dönük konuşmak istemediklerini ancak her seferinde birilerinin borç ve diğer konuları gündeme getirdiğini söyledi.

Ağustosun 8'inde Kocaeli metrosunun ilk ayağını oluşturan Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı'nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredileceğini açıkladıklarını anımsatan Büyükakın, 18 Eylül'de de Resmi Gazete'de devir protokolünün yayımlandığını kaydetti.

Büyükakın, metroyu devredeceklerini açıkladıklarında 2 milletvekilinin Bakanlığa bu konuyu sorduğunu dile getirerek, başvuru sonrası yazışma süreci başladığını bu dönemde sorulduğu için birilerine Bakanlıktan "Görüşmeler devam ediyor." şeklinde cevap geldiğini bildirdi.