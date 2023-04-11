Kocaeli'de 15 yaşındaki engelli kıza 4 gün boyunca cinsel istismar! Savunması mide bulandırdı: 'Beni üzerine çekti...'

İki yıl önce meydana gelen olayda, Hatay'a gitmek için İstanbul'daki evinden kaçan 15 yaşındaki asperger sendromlu (iletişim bozukluğu) E.Z.İ. isimli genç kız, Kocaeli'de otostop çekerek Mahmut Canpolat'ın kullandığı TIR'a bindi. TIR içerisinde 4 gün boyunca cinsel istismara maruz kalan E.Z.İ., daha sonra Körfez ilçesinde bırakıldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan TIR şoförü Mahmut Canpolat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AIDS HASTASI

Olayla ilgili hazırlanan iddianame Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yargılama sırasında E.Z.İ.'ye cinsel istismarda bulundukları için Gebze 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Orhan Doğan ve Ümit Kutlay'ın dosyaları, bu dosya ile birleştirildi. Önceki duruşmalarda, sanık Mahmut Canpolat'ın AIDS hastası olduğunu bilmesine rağmen E.Z.İ. ile cinsel ilişkide bulunduğu ve genç kızın müstehcen fotoğraflarını çekerek, bunları Orhan Doğan ve Ümit Kutlay'a gönderdiği ortaya çıktı.

'BENİ ÜZERİNE ÇEKTİ, BİRLİKTE OLDUK'

Davanın karar duruşması bugün Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Canpolat, tutuksuz sanıklar Orhan Doğan ve Ümit Kutlay ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada avukatların beyanlarının alınmasının ardından son sözü sorulan sanık Mahmut Canpolat, "Ben rahatsızlığımdan dolayı ilaçla yaşıyorum. Bayan bana kimliğini göstermediği gibi, '18 yaşından büyüğüm. Sıkıntı yok' diyerek beni üzerine çekti. Bu sebeple kendisiyle birlikte oldum. Ben kendisini fuhşa teşvik etmiş değilim. Paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek arkadaşım varsa aramamı istedi. Bu yüzden ben diğer sanıkları aradım. Fotoğraf çekmemi de kendisi istedi. Fotoğrafları bayanın rızası ile çektim. Arkadaşlarıma da yine rızası ile yolladım. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

37 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Son sözlerin ardından tüm savunma ve delilleri birlikte değerlendiren mahkeme heyeti, sanık Mahmut Canpolat'a 'Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 ay hapis, 'Cinsel amaçla çocuğa karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 yıl hapis, 'Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa etmek' suçundan 3 yıl hapis, 'Zincirleme şekilde çocuğu fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak, bu maksatla tedarik etmek veya barındırmak ya da çocuğun fuhşuna aracılık etmek' suçundan 6 yıl 3 ay hapis ve 20 bin TL adli para cezası olmak üzere toplam 37 yıl 9 ay hapis ve 20 bin TL adli para cezası verdi.

Diğer sanıklar Orhan Doğan ve Ümit Kutlay ise 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan 3'er yıl hapis ile cezalandırıldı.

(DHA)

