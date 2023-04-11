HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli'de 15 yaşındaki engelli kıza 4 gün boyunca cinsel istismar! Savunması mide bulandırdı: 'Beni üzerine çekti...'

Kocaeli'de 15 yaşındaki engelli kıza 4 gün boyunca cinsel istismar! Savunması mide bulandırdı: 'Beni üzerine çekti...'

11.04.2023 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de, 'asperger sendromu' bulunan E.Z.İ.'ye (15) TIR içinde 4 gün boyunca cinsel istismarda bulunan 3 sanığın yargılandığı davada, sanık Mahmut Canpolat 37 yıl 9 ay, diğer 2 sanık ise 3'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahmut Canpolat savunmasında, "Bana kimliğini göstermedi. '18 yaşından büyüğüm. Sıkıntı yok' diyerek beni üzerine çekti. Bu sebeple kendisiyle birlikte oldum. Fotoğraf çekmemi de kendisi istedi. Arkadaşlarıma da yine rızası ile yolladım" dedi. İşte olayın detayları...

Kocaeli'de 15 yaşındaki engelli kıza 4 gün boyunca cinsel istismar! Savunması mide bulandırdı: 'Beni üzerine çekti...'

İki yıl önce meydana gelen olayda, Hatay'a gitmek için İstanbul'daki evinden kaçan 15 yaşındaki asperger sendromlu (iletişim bozukluğu) E.Z.İ. isimli genç kız, Kocaeli'de otostop çekerek Mahmut Canpolat'ın kullandığı TIR'a bindi. TIR içerisinde 4 gün boyunca cinsel istismara maruz kalan E.Z.İ., daha sonra Körfez ilçesinde bırakıldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan TIR şoförü Mahmut Canpolat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AIDS HASTASI

Olayla ilgili hazırlanan iddianame Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yargılama sırasında E.Z.İ.'ye cinsel istismarda bulundukları için Gebze 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Orhan Doğan ve Ümit Kutlay'ın dosyaları, bu dosya ile birleştirildi. Önceki duruşmalarda, sanık Mahmut Canpolat'ın AIDS hastası olduğunu bilmesine rağmen E.Z.İ. ile cinsel ilişkide bulunduğu ve genç kızın müstehcen fotoğraflarını çekerek, bunları Orhan Doğan ve Ümit Kutlay'a gönderdiği ortaya çıktı.

'BENİ ÜZERİNE ÇEKTİ, BİRLİKTE OLDUK'

Davanın karar duruşması bugün Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Canpolat, tutuksuz sanıklar Orhan Doğan ve Ümit Kutlay ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada avukatların beyanlarının alınmasının ardından son sözü sorulan sanık Mahmut Canpolat, "Ben rahatsızlığımdan dolayı ilaçla yaşıyorum. Bayan bana kimliğini göstermediği gibi, '18 yaşından büyüğüm. Sıkıntı yok' diyerek beni üzerine çekti. Bu sebeple kendisiyle birlikte oldum. Ben kendisini fuhşa teşvik etmiş değilim. Paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek arkadaşım varsa aramamı istedi. Bu yüzden ben diğer sanıkları aradım. Fotoğraf çekmemi de kendisi istedi. Fotoğrafları bayanın rızası ile çektim. Arkadaşlarıma da yine rızası ile yolladım. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

37 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Son sözlerin ardından tüm savunma ve delilleri birlikte değerlendiren mahkeme heyeti, sanık Mahmut Canpolat'a 'Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 ay hapis, 'Cinsel amaçla çocuğa karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 yıl hapis, 'Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa etmek' suçundan 3 yıl hapis, 'Zincirleme şekilde çocuğu fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak, bu maksatla tedarik etmek veya barındırmak ya da çocuğun fuhşuna aracılık etmek' suçundan 6 yıl 3 ay hapis ve 20 bin TL adli para cezası olmak üzere toplam 37 yıl 9 ay hapis ve 20 bin TL adli para cezası verdi.

Diğer sanıklar Orhan Doğan ve Ümit Kutlay ise 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan 3'er yıl hapis ile cezalandırıldı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 üniversiteli vagonun üzerinde video çekiyordu! Akıma kapıldı!2 üniversiteli vagonun üzerinde video çekiyordu! Akıma kapıldı!
Bayraktar'dan dikkat çeken ABD ve İsrail sözleri: İlk kim yapacak?Bayraktar'dan dikkat çeken ABD ve İsrail sözleri: İlk kim yapacak?
Erdoğan'ın sözleri gündem olmuştu! İmamoğlu'ndan yanıtErdoğan'ın sözleri gündem olmuştu! İmamoğlu'ndan yanıt
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik!

Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik!

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

Herkese çağrı yaptı! Çok konuşulacak e-Devlet açıklaması

Herkese çağrı yaptı! Çok konuşulacak e-Devlet açıklaması

AK Partili Tomakin hakkında karar verildi!

AK Partili Tomakin hakkında karar verildi!

CHP'den milletvekili adayı olamamıştı! Kararını sosyal medyadan duyurdu

CHP'den milletvekili adayı olamamıştı! Kararını sosyal medyadan duyurdu

Erdoğan ile Selçuk Bayraktar arasındaki diyalog gündem oldu!

Erdoğan ile Selçuk Bayraktar arasındaki diyalog gündem oldu!

İlginizi Çekebilir

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Cinsiyetsiz evlilik içindeydi! “Bir penis fotoğrafı görünce...”

Cinsiyetsiz evlilik içindeydi! “Bir penis fotoğrafı görünce...”

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Kardeşinin köpeğine yemek vermek istemişti! Bir anda saldırınca...

Kardeşinin köpeğine yemek vermek istemişti! Bir anda saldırınca...

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Levi's, Tommy Hilfiger, Champion... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Levi's, Tommy Hilfiger, Champion... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.