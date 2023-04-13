Kocaeli'de akılalmaz olay: Yolda yürürken neye uğradığını şaşırdı! Çığlık attı... O anlar kamerada

Kocaeli'de olay, Esentepe Mahallesi Esentepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle seyir halinde olan A.Y., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen S.M.'ye tabanca ile ateş etti. Kurşunların hedefi olan S.M. yaralandı. A.Y. olay yerinden uzaklaşırken, S.M. ise başka bir aracın arkasına sığındı. Sesleri duyan bir kişi dışarıya çıkarak, S.M.'yi kendi aracıyla hastaneye götürdü.

EMNİYETE TESLİM OLDU

S.M. hastanede tedavi altına alındı, olayı gerçekleştiren A.Y. ise emniyete giderek teslim oldu.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, A.Y.'nin S.M.'yi görünce aracının hızını düşürdüğü ve ateş ettiği, çığlık atan S.M.'nin ise hafif ticari aracın arkasına saklandığı görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

