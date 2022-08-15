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Kocaeli'de dehşet! Ev sahibi zam istedi, kiracısının oğlu pompalı tüfeğine sarıldı

15.08.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek kira fiyatları nedeniyle ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan gerilimlere bir yenisi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eklendi. Ev sahibi Mehmet Koç kiraya zam isteyince kiracısı Abdurrahman Karataş bu isteğe karşı çıktı. İkili arasında başlayan tartışmaya oğulları da dahil oldu. Karataş'ın oğlu Ozan Karataş'ın pompalı tüfekle dehşet saçtığı olayda Mehmet Koç'un oğulları Ahmet Rasim Koç (30) ile Resul Koç (27) yaralandı. Ahmet Rasim Koç plastik cerrahi için hastaneye sevk edildi.

Ev sahibiyle kiracısı arasındaki tartışma kanlı bitti! İkilinin oğullarının da dahil olduğu tartışmada kiracı Karataş'ın oğlu Ozan Karataş pompalı tüfeğine sarıldı. Ateş alan silahıyla ev sahibinin oğullarının yaralanmasına yol açan Ozan Karataş gözaltına alındı. İşte zam tartışmasıyla başlayan dehşet...

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KİRACISI ZAMMA OLUMSUZ KARŞILIK VERDİ

Olay, dün akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi Yarenler Sokak’ta meydana geldi. Ev sahibi Mehmet Koç’un kiranın artırılması yönündeki isteğine kiracısı Abdurrahman Karataş olumsuz cevap verince tartışma çıktı. Tartışmaya Abdurrahman Karataş’ın oğlu Ozan Karataş ile Mehmet Koç’un oğulları Ahmet Rasim Koç ve kardeşi Resul Koç da dahil oldu.

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OĞLU EVE GİRİP POMPALI TÜFEĞİNE SARILDI

Ev sahibi ve kiracılar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Ozan Karataş, eve girerek pompalı tüfeğiyle geri geldi. Pompalı tüfeği ev sahiplerine doğrultan Ozan Karataş’ı babası Abdurrahman Karataş engellemek istedi. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan saçmalar Ahmet Rasim Koç ile kardeşi Resul Koç’a isabet etti. Ahmet Rasim Koç yüzünden, Rasim Koç ise elinden yaralandı.

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PLASTİK CERRAHİ İÇİN BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmet Rasim Koç daha sonra plastik cerrahi için Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

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Polis, pompalı tüfekle ateş ederek 2 kardeşi yaralayan Ozan Karataş’ı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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Zam pompalı tüfek Kiracı ev sahibi
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