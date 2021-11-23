HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli'de doğal gaz borusu patladı! Evler tahliye edildi, sokağa giriş-çıkışlar kapatıldı

Kocaeli'de doğal gaz borusu patladı! Evler tahliye edildi, sokağa giriş-çıkışlar kapatıldı

23.11.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Derince'de altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı. Kazı yapılan sokakta evler tahliye edildi, doğal gaz akışı kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Derince ilçesinde bulunan Bezendi Sokak’ta altyapı çalışması sırasında, kepçenin doğal gaz boru hattına çarpması sonucu boruda kaçak meydana geldi. Patlama nedeniyle çevreyi ve evleri gaz kokusu sarınca sokakta kısa süreli panik yaşandı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri, bölgeye geldi. Kazı yapılan sokakta bulunan evler tahliye edildi. Ekipler, emniyet şeridi ile sokak giriş ve çıkışını kapattı. Daha sonra doğal gaz akışı kesilerek, borunun onarımına başlandı.

"BİR ANDA GÜÇLÜ BİR SES DUYDUK"

Çok korktuklarını söyleyen Aydın Usta, "Bir anda güçlü bir ses duyduk. Kazı yapılırken boruyu patlattılar. Evlerin içi doğal gaz kokusuyla doldu. Evlerde oturanların binalardan çıkmaları istendi. Biz de hemen evimizden çıkarak uzak bir noktaya gittik. Çok korktuk ve endişelendik" dedi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kapının önünde evlendik""Kapının önünde evlendik"
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Eşini uyurken bıçakladı, sebebi pes dedirttiEşini uyurken bıçakladı, sebebi pes dedirtti
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

46 kişi yanarak can verdi

46 kişi yanarak can verdi

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Ülkemizi ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkaracağız

Ülkemizi ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkaracağız

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Gece yarısı kameraların karşısına geçti! "Yeter artık"

Gece yarısı kameraların karşısına geçti! "Yeter artık"

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

14 ülkeye yayıldı! Uzman isim uyardı: Koronadan daha bulaşıcı ve öldürücü

14 ülkeye yayıldı! Uzman isim uyardı: Koronadan daha bulaşıcı ve öldürücü

Günler sonra açıkladı: Kabul etmedim

Günler sonra açıkladı: Kabul etmedim

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan yeni açıklama

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan yeni açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.