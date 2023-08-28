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Kocaeli'de dolar kalpazanlarına suçüstü! Piyasaya sürmek üzerelerdi... Meblağ hayrete düşürdü!

28.08.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de matbaa kurarak sahte dolar üretimi yapan kalpazanlar polis ekiplerince suçüstü yakalandı. 8 şahsın gözaltına alındığı operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 2 milyon 152 bin dolar değerinde sahte dolar ele geçirildi.

Kocaeli'de dolar kalpazanlarına suçüstü! Piyasaya sürmek üzerelerdi... Meblağ hayrete düşürdü!

Kocaeli'de 8 kalpazan suçüstü yakalandı. Matbaa kurup sahte dolar üreten ve ürettikleri 2 milyon 152 bin doları piyasaya sürmeye çalışırken yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

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21 BİN 520 ADET SAHTE 100 DOLAR

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde ikamet eden şahısların, bu bölgede kiraladıkları bir depoda kurdukları matbaada sahte ABD doları imal ettiklerini tespit etti. 26 Ağustos tarihinde polis ekiplerince yapılan takip üzerine şüpheli şahısların bastıkları sahte parayı piyasaya sürmeye çalıştıkları tespit edildi. Yapılan operasyon neticesinde sahte paraların alıcı şahıslara teslimi esnasında suçüstü yapıldı.

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Operasyon neticesinde 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işyeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramada 21 bin 520 adet sahte 100 dolar (2 milyon 152 bin dolar), para basımında kullanılan basım makineleri, sahte 100 dolar basımında kullanılan kalıplara el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler yarın adliyeye sevk edilecek. (İHA)

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Kocaeli kalpazan sahte dolar

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