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Kocaeli'de gemi kazası: Vinçler domino taşı gibi devrildi! Olay anı kamerada

16.03.2024 17:07
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Evyaport limanında gemi kazası meydana geldi. Kıyaya çarpan gemi devasa vinçleri adeta domino taşı gibi devirdi. Dehşet anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kocaeli'de gemi kazası: Vinçler domino taşı gibi devrildi! Olay anı kamerada

Seyir halindeki bir gemi kıyıya yanaşırken duramayınca limanda kaza meydana geldi. Limana çarpan geminin etkisiyle 3 vinç domino taşı gibi sırayla devrildi. Büyük bir gürültüyle devrilen vinçlerin görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralanın olup olmadığını öğrenmek için bölgede inceleme yaptı.

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Ayrıca termal ve güvenlik kamerasından da kontroller yapıldı. Kaza anında çevrede çalışanların ve vinçlerde operatörlerin olmaması büyük bir faciayı önledi.

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Dehşet anları anbean çalışanların telefon kamerasına yansıdı. Geminin duramayıp vinçleri devirmesi ve çalışanların korku ile bağırmaları anbean kameraya yansıdı.

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VALİ YAVUZ'DAN İLK AÇIKLAMA

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Kocaeli’de limana yanaşma manevrası yapan yabancı bandıralı bir geminin vinçlere çarpması sonucunda kaza meydana gelmiş olup yapılan ilk tespitlerde yaralanan olmadığı ve çevre kirliliğinin oluşmadığı belirlenmiştir. Geçmiş olsun." dedi.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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