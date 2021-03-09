Kocaeli'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Olay, saat 01.00 sıralarında Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkma kısıtlama saatinde iki grup arasında, bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ismi öğrenilemeyen 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen 2 kişi tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

