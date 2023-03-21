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Kocaeli'de kan donduran vahşet: İşkence edip kayda aldılar! 'Üstüme limon sürdüler...'

21.03.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu M.M., telefon çaldığı iddiasıyla 10 kişi tarafından bodrum kata kapatılıp işkence gördü. İşkence anlarının görüntüleri de ortaya çıktı. Dehşete düşüren görüntülerde, kıyafetleri üzerinden çıkarılan M.M.'nin boynuna ip geçirildiği görüldü. M.M. ifadesinde, "Yumrukladılar, tekmelediler ve ellerindeki sopalarla vurdular. Üstüme limon sürdüler. 3 kez yanan sigarayı göğsüm, kollarım ve bacaklarımda söndürdüler" dedi.

Kocaeli'de kan donduran vahşet: İşkence edip kayda aldılar! 'Üstüme limon sürdüler...'

Dehşete düşüren olay, 30 Ağustos 2019'da Darıca Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu M.M., İ.C.'nin telefonunu çalarak, kayıplara karıştı. Şikayet üzerine hırsızlık olayına ilişkin inceleme başlatıldı. İ.C. ve beraberindekiler ise M.M.'yi bularak, zorla araca bindirip bir iş yerinin bodrum katına götürdü. Burada M.M.'nin üzerindeki kıyafetleri zorla çıkaran şüpheliler, darp ve hakaret etti, o anları da kayda aldı. Görüntülerde, boynuna ip bağlanan M.M.'nin zaman zaman korku dolu gözlerle kameraya baktığı anlar da yer aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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"LİMON SÜRDÜLER, 3 KEZ YANAN SİGARAYI GÖĞSÜM, KOLLARIM VE BACAKLARIMDA SÖNDÜRDÜLER"

Emniyette verdiği ifadede başından geçenleri anlatan M.M., "E.S. beni telefonla aradı. Evine gittim. Sonra evden çıktık. Bir müddet sonra hiçbir şey demeden E.S. yanımdan ayrıldı. Bende caddeye doğru devam ettim. Sonra yanıma bir araç yaklaştı. Araçtan 2 kişi indi ve beni zorla arka koltuğa bindirdi. Araçta yüzüme yumruk attılar. Araçla daha önce telefon çaldığım kıyafet dükkanına götürdüler. Burada alt kata indirdiler. Bu sırada birkaç kişi daha geldi ve 9 kişi oldular. Hepsi beni darp etti. Yumrukladılar, tekmelediler ve ellerindeki sopalarla vurdular. Üstüme limon sürdüler. 3 kez yanan sigarayı göğsüm, kollarım ve bacaklarımda söndürdüler. Bana hırsızlık yaptığım için bunları yaptıklarını söylediler. Benden 6 bin lira istediler. 1 saat içinde vermezsem öldüreceklerini söylediler. 'Yanımda param yok. Ömer amcamı arayayım' dedim. Amcamı aradım parayı istedim, 'Yoksa beni öldürecekler' dedim. Şahıslardan biri çenemden tuttu, 'Ben devletim' dedi. Eşofmanımı çıkardılar ve onun ipini boğazıma bağladılar. Birinin elinde soda şişesi vardı. Şişeyi makatıma sokmaya çalıştı" dedi.

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"OMUZ KISMINDA SİGARA SÖNDÜRDÜM VE ÜSTÜNE LİMON SIKTIM"

Olaya karışan şüphelilerden M.Ç. ise ifadesinde "İ.C.'nin telefonunun çalındığını biliyordum. İ.C. ve yanında tanımadığım birisi dükkana gidiyorlardı. Merak ettim peşlerinden gittim. Alt kata indik. Burada M.M.'yi gördüm. Yüzüne tokat ve baldırına tekme attım. İş yerindeki herkes darp etti. Omuz kısmında sigara söndürdüm ve üstüne limon sıktım" diye konuştu.

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İDDİANAMEDEN

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerinin fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ederek müştekiyi alıkoyup hakaret ettikleri, tekme ve yumruk attıkları ve eziyet ettikleri belirtildi. İddianamede, şüphelilerin M.M.'nin yakınını arayıp, parayı getirmediği takdirde M.M.'yi öldüreceklerini söyleyerek, yağmaya teşebbüs ettikleri de ifade edildi. Sanıkların; kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, eziyet etme, yağma ve yağmaya teşebbüs suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi.
Davanın ilk duruşması bugün Gebze Adliyesinde görülecek.

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İHA

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limon Kocaeli işkence

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