Kocaeli'de 'kimyasal' alarmı! Giderden gelen koku endişe yarattı, bina boşaltıldı

Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi’nde gemilerde ilaçlama yapan firmanın depo olarak kullandığı bir binanın 2’nci katında 4 Ekim’de patlama oldu. Patlama sonrası 43 kişi evlerinden tahliye edilirken, birçok kişi de sızan zehirli gazdan etkilendi. Binadan tahliye edilenler daha sonra gaz seviyesinin düşmesiyle evlerine girdi.

GELEN KOKU ENDİŞE YARATTI

Olayın yaşandığı binanın yanında bulunan başka bir binada oturanlar, apartmanlarının gider borularından duman ve koku gelmesi üzerine, benzer bir durum yaşanacağı endişesiyle itfaiye, AFAD ve polis ekiplerine haber verdi.

BİNADAKİLER DIŞARI ÇIKARILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kimyasal Maddelerle Mücadele ekibi, itfaiye ve AFAD ekipleri özel korumalı kıyafetlerle apartmana girip inceleme yaptı. Binadakiler de tedbir amaçlı dışarıya çıkarıldı.

KİMYASAL MADDEYE RASTLANMADI

Yapılan kontrol ve ölçümlerde tehlikeli seviyede kimyasal maddeye rastlanmadı. Rögarlarda biriken yağmur suyunun daha önce patlamaya sebep olan kimyasallarla etkileşime geçip anlık bir duman çıkışı olduğu belirlendi. Yapılan kontrollerin ardından vatandaşların evlerine girişine izin verildi. Ekipler, daha sonra bölgeden ayrıldı.

(DHA)





