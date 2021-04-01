Kocaeli'de korku dolu anlar! Anne babası ile tartışıp önce evi yaktı sonra da kendini polise ihbar etti

Olay 23.30 sıralarında İzmit Ayazma Mahallesi Gazi Emir Sokak ile Dila Sokak kesişiminde bulunan 7 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaşlı anne babasıyla yaşadığı öğrenilen Ferhat S., bir gün önce hasta oldukları için ablasına giden anne ve babası ile tartıştı.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ferhat S. tartışmadan bir gün sonra oturduğu 7. Kattaki dairesini ateşe vererek polis ekiplerini aradı. Evini yaktığını ihbar eden Ferhat S. olay yerinden ayrılırken, yangın yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİNA SAKİNLERİ KORKU İLE KENDİLERİNİ DIŞARI ATTI

Binadan yükselen alevleri gören çevredekilerin uyarısı ile bina sakinleri hızla evlerini tahliye etti. Kısa sürede büyüyen yangın binanın çatısını alevlerle kaplarken, korku içinde dışarı çıkan bina sakinleri ise yangını battaniyelere sarılarak korku dolu gözlerle izledi.

"O ADAMI BU APARTMANDA İSTEMEYECEĞİZ"

Yangında kendilerini dışarı atan bina yöneticisi Yücel Adıgüzel, yangına neden olan şahsın daha önce sürekli taşkınlık çıkararak apartmana zarar verdiğini ve bu olayın ardından şahsı binada istemediklerini söyledi.