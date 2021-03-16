Kocaeli'de korkunç olay! Evine hacze gelen avukatı öldürdü

Daha önce de avukatların bu tür saldırılara uğradığına dikkati çeken Eyüboğlu, "Eğer bir ülkede avukatlar kuvvetliyse o ülke vatandaşları haklarına kavuşabilirler. Avukatı sessiz bıraktığınız sürece, sizin hakkınız zayi olmaktadır. Vatandaşımızın bunun bilincinde olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Eyüboğlu, bir avukatın asla bulunduğu dosyayla irtibatlandırılamayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"O avukat sadece görevini yapmak için orada bulunuyordur. Borçlunun içinde bulunduğu durum, o anki pozisyon, bunların hiçbiri görevini ifa etmekten başka hiçbir gayesi olmayan bir avukata saldırmaya, onun hayatına kastetmeye ve onu sevenlerin elinden alma hakkını hiç kimseye vermez. İstanbul Barosu olarak saldırgan en ağır cezayı alana kadar bu işin peşindeyiz. Bu işi kararlılıkla sonuna kadar götüreceğiz." (AA)

