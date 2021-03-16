HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli'de korkunç olay! Evine hacze gelen avukatı öldürdü

Kocaeli'de korkunç olay! Evine hacze gelen avukatı öldürdü

16.03.2021 17:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kocaeli'de korkunç olay! Evine hacze gelen avukatı öldürdü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırıya uğrayan avukat hastanede hayatını kaybetti.

Sultan Orhan Mahallesi 1113 Sokak'ta ikamet eden Y.Y. ile haciz işlemleri için evine gelen İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Ersin Arslan ve haciz memurları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ev sahibi Y.Y. tabancayla avukat Arslan'ın göğsüne ateş etti.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Y.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Nişanlı olan avukat Arslan'ın haziranda dünya evine gireceği öğrenildi.

"SALDIRGAN EN AĞIR CEZAYI ALANA KADAR BU İŞİN PEŞİNDEYİZ"

İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkanı Avukat Abdullah Onur Eyüboğlu, hastaneye giderek bilgi aldı. Eyüpoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, meslektaşının bugün görevi başında silahlı saldırı sonucu şehit olduğunu söyledi.

Daha önce de avukatların bu tür saldırılara uğradığına dikkati çeken Eyüboğlu, "Eğer bir ülkede avukatlar kuvvetliyse o ülke vatandaşları haklarına kavuşabilirler. Avukatı sessiz bıraktığınız sürece, sizin hakkınız zayi olmaktadır. Vatandaşımızın bunun bilincinde olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Eyüboğlu, bir avukatın asla bulunduğu dosyayla irtibatlandırılamayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"O avukat sadece görevini yapmak için orada bulunuyordur. Borçlunun içinde bulunduğu durum, o anki pozisyon, bunların hiçbiri görevini ifa etmekten başka hiçbir gayesi olmayan bir avukata saldırmaya, onun hayatına kastetmeye ve onu sevenlerin elinden alma hakkını hiç kimseye vermez. İstanbul Barosu olarak saldırgan en ağır cezayı alana kadar bu işin peşindeyiz. Bu işi kararlılıkla sonuna kadar götüreceğiz." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpeğin inanılmaz değişimi! Keneler vücudunu sarmış, diri diri yeniliyorduKöpeğin inanılmaz değişimi! Keneler vücudunu sarmış, diri diri yeniliyordu
Biri açlık grevine başladı, diğeri tahliye edildiBiri açlık grevine başladı, diğeri tahliye edildi
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

'Cumhurbaşkanı adaylığı' ile ilgili flaş iddia!

'Cumhurbaşkanı adaylığı' ile ilgili flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

BİM saat kaçta açılıyor? 2021 BİM açılış saati

BİM saat kaçta açılıyor? 2021 BİM açılış saati

16 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük koronavirüs tablosu

Günlük koronavirüs tablosu

Adliyelerde ilk kez işaret dili tercümanı istihdam edilecek

Adalet Bakanlığı duyurdu! Adliyelerde yeni dönem

Vize kalkıyor mu? Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'a vizesiz seyahat için tarih verdi

Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'a vizesiz seyahat için tarih verdi

'Palu ailesi' davasında flaş gelişme! Biri açlık grevine başladı, diğeri tahliye edildi

Biri açlık grevine başladı, diğeri tahliye edildi

Bodrum'da fırtına! Etkisini giderek artırdı, yelkenli karaya oturdu

Bodrum'da fırtına! Etkisini giderek artırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.