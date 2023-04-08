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Kocaeli'de korkunç olay! Takside başından vurulmuş halde bulundu

08.04.2023 02:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, cadde üstünde duran ticari taksi içerisinde silahla vurulmuş bir kişinin cansız bedeni bulundu. Başından vurulan 37 yaşındaki erkek yolcunun cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Kocaeli'de korkunç olay! Takside başından vurulmuş halde bulundu

Olay, Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar, cadde üstünde şoförü terk edilmiş bir ticari taksi gördü.

KANLAR İÇİNDE BULDULAR

Şüphelenerek taksinin yanına giden vatandaşlar, yolcu kısmında bir kişinin kanlar içinde hareketsizce yattığını gördü. Bunun üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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CİNAYET ŞÜPHESİ

Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde erkek şahsın başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ölüm sebebinin öğrenmesi için ceset morga kaldırıldı.

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İsminin Selçuk A. (37) olduğu öğrenilen yolcunun cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde durulurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Kocaeli taksi

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