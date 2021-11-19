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Kocaeli'de korkunç yangın! Yalnız yaşayan yaşlı adam hayatını kaybetti

19.11.2021 03:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı bir adam hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangının mumdan çıktığı iddia edildi. Yangını fark eden vatandaşlardan biri "İçeride bir tane yaşlı adam var, o adamı kimse tanımıyor. Zaten tek yaşıyormuş, elektrik kesildiği için de mum yakmış. Yangının mumdan çıktığı tahmin ediliyor. Adam yalnız ve evde elektrik yok. Yürüyemediği için de evden çıkamamış olabilir" dedi.

Kocaeli'de korkunç yangın! Yalnız yaşayan yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay, İzmit ilçesine bağlı Cedit Mahallesi Musa Kazım Caddesi’ndeki bulunan iki katlı evde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, Lütfi Balcıoğlu’nun (74) yaşadığı evin ikinci katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu, polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Alevleri görüp tedirgin olan mahalleli de sokağa çıkarak, söndürme çalışmalarını izledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalelerinin ardından kontrol altına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan incelemelerde yangın sırasında evde mahsur kalan yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.

MUMDAN ÇIKTIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Evde elektrik olmadığı için yaşlı adamın mum yaktığı, yangının da mumdan çıktığı tahmin ediliyor.

"EVDE ELEKTRİK YOK"

Yangını fark eden vatandaşlardan Murat Yıldırım, "Buradan geçtiğimiz sırada ufak bir kıvılcım çıktı, camın da patlamasıyla birlikte alevler yükseldi. 10 dakika içinde de itfaiye ekipleri geldi. İçeride bir tane yaşlı adam var, o adamı kimse tanımıyor. Zaten tek yaşıyormuş, elektrik kesildiği için de mum yakmış. Yangının mumdan çıktığı tahmin ediliyor. Adam yalnız ve evde elektrik yok. Yürüyemediği için de evden çıkamamış olabilir" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kocaeli İzmit
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