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  4. Kocaeli’de sel suları arasında sırtında köpeği ile kalan kadını ekipler kurtardı

Kocaeli’de sel suları arasında sırtında köpeği ile kalan kadını ekipler kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 15:44 | Son Güncelleme

Kocaeli’de aşırı yağış ve toprak kayması sonucu mahsur kalan 53 yaşındaki Kadriye Şahin’i sırtındaki köpeği ile belediye ekipleri kurtardı.

Hafta sonu tüm Marmara Bölgesi’nde olduğu gibi Kocaeli’de de mevsim normallerinin üzerinde yağış meydana geldi.

EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI

Yağışlardan etkilenen şehirler arasında olan Kocaeli’de de birçok alan su altına kaldı. Yağıştan etkilenen alanlardan olan Gölcük ilçesi Eriklitepe bölgesinde, aşırı yağışlar nedeni ile yaşanan toprak kaymasında yolda mahsur kalan 53 yaşındaki Kadriye Şahin, köpeğini sırtına alarak çevreden yardım bekledi. Durumu gören vatandaşlar, belediye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine hızla olay yerine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Şahin ve sırtındaki köpeğini kurtardı.

Ekiplerinin hızlı bir şekilde yanlarına geldiğini belirten ve köpeği ile beraber sorun yaşamadan kurtarıldığı için mutlu olan Şahin, ekiplere teşekkür etti. Öte yandan, aynı bölgede mahsur kalan 6 kişi daha ekipler tarafından güvenli alana alınarak kurtarıldı.

(İHA)

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