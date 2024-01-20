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  4. Kocaeli'nde korkunç olay! Banyoya giren eşi dehşete düştü

Kocaeli'nde korkunç olay! Banyoya giren eşi dehşete düştü

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
20.01.2024 23:30 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nde bir otelin banyosunda bir çocuk annesi kadın, iddiaya göre banyoda iple asılı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Otel odasında olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken, Zilan'ın kocası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kocaeli'nde korkunç olay! Banyoya giren eşi dehşete düştü

Olay, İzmit Kemalpaşa Mahallesi Yavuz Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Eşi ve 1 yaşındaki bebeği ile birlikte otelde konaklayan Zilan Altıntaş'ı (25) iddiaya göre kocası, banyoda iple asılı halde buldu.

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HAYATINI KAYBETTİ

Durumu otel görevlilerine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Zilan Altıntaş hayatını kaybetti.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Otel odasında olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken Zilan'ın kocası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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