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Kocaeli'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 00:33 | Son Güncelleme

Derince ilçesinde bir kahvehanenin önünde silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, bir kahvehanenin önünde silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Deniz Mahallesi Ören Sokak'taki kahvehanenin önünde T.A. ile İlhami ve Kıyas Ayhan kardeşler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine T.A, yanında bulunan pompalı tüfekle iki kardeşe ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli yaptığı incelemede, İlhami ve Kıyas Ayhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışması devam ediyor.

Polis, zanlı T.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen iki kardeşin yakınları sinir krizi geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Derince İlhami Ayhan Kıyas Ayhan talip atalay

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