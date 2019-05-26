HABER

Kocaeli'de otomobil evin bahçesine devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 02:32 | Son Güncelleme

Gebze ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin evin duvarına çarparak bahçeye devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin evin duvarına çarparak bahçeye devrilmesi sonucu iki kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi'nde seyreden Cem Taşdemir yönetimindeki 41 AAZ 289 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Otomobil, Solmaz Turan'a ait iki katlı evin duvarına çarparak bahçeye devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Taşdemir ile Yekta Yaman'ı bulunduğu yerden çıkardı.

Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bahçeye devrilen araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ev sahibi Solmaz Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, henüz yeni yattıkları sırada büyük bir gürültü duyduklarını söyledi.

Dışarı çıktıklarında aracın evin duvarına çarpıp bahçeye düştüğünü gördüğünü belirten Solmaz, "Otomobilin patlayabileceğinden korktum. Ev halkını dışarıya çıkardım. Daha sonra polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralıları araçtan dışarıya çıkardı." diye konuştu.

Korkunç! Her şey bir anda oldu Korkunç! Her şey bir anda oldu
Küçük Mustafa bakın nerede bulundu!Küçük Mustafa bakın nerede bulundu!
Dünyaca ünlü ralliciler 'Göbeklitepe' için Şanlıurfa'daDünyaca ünlü ralliciler 'Göbeklitepe' için Şanlıurfa'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gebze trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşur

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

G.Saray 22. şampiyonluk kupasını kaldırdı

G.Saray 22. şampiyonluk kupasını kaldırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

Terör örgütü PKK'nın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı!

Terör örgütü PKK'nın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece yarısı korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

Saatlerdir her yerde aranıyordu! Küçük Mustafa bakın nerede bulundu!

Küçük Mustafa bakın nerede bulundu!

Teravih namazına giden yaşlı adamın korkunç ölümü! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Şanlıurfa'da lahmacun sırası kavgası: 5 yaralı

Lahmacun kavgası kanlı bitti! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırı! Kılıçdaroğlu'ndan 'geçmiş olsun' telefonu

Gazeteci Önkibar'a yumruklu saldırı!

25 Mayıs 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

25 Mayıs 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.