Kocaeli'de telefon dolandırıcıları yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtarak üç kişinin yaklaşık 600 bin lirasını dolandıran iki zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtıp Gölcük'te yaşayan G.B'den (81) 6 bin lira nakit ve 350 bin lira değerinde ziynet eşyası, İzmit'teki R.M'den (43) de 50 bin lira ile 5 bin dolar alan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Mağdur vatandaşların yaşadıkları bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlıların kimliğini tespit etti.

Ekipler, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenledikleri operasyonda İ.Ç. (26) ve A.D'yi (17) gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul ettikleri ve aynı yöntemle İzmir'de yaşayan Ö.Ö'den (59) de 25 bin avro aldıkları itirafında bulundukları öğrenildi.

Kocaeli ve İzmir'deki 3 kişinin yaklaşık 600 bin lirasını dolandıran şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

