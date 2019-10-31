HABER

Kocaeli'de telefon dolandırıcıları yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 10:46 | Son Güncelleme

Kendilerini polis olarak tanıtarak üç kişinin yaklaşık 600 bin lirasını dolandıran iki şüpheli gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtarak üç kişinin yaklaşık 600 bin lirasını dolandıran iki zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtıp Gölcük'te yaşayan G.B'den (81) 6 bin lira nakit ve 350 bin lira değerinde ziynet eşyası, İzmit'teki R.M'den (43) de 50 bin lira ile 5 bin dolar alan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Mağdur vatandaşların yaşadıkları bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlıların kimliğini tespit etti.

Ekipler, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenledikleri operasyonda İ.Ç. (26) ve A.D'yi (17) gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul ettikleri ve aynı yöntemle İzmir'de yaşayan Ö.Ö'den (59) de 25 bin avro aldıkları itirafında bulundukları öğrenildi.

Kocaeli ve İzmir'deki 3 kişinin yaklaşık 600 bin lirasını dolandıran şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı
Bitlis’te kış için odunlar hazırBitlis’te kış için odunlar hazır
Tiyatronun usta ismi Gönül Ülkü Kadıköy’de anılıyorTiyatronun usta ismi Gönül Ülkü Kadıköy’de anılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli telefon dolandırıcılığı

En Çok Okunan Haberler

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!

ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! 39 kişinin öldüğü Reina saldırısı davasında flaş gelişme

Reina saldırısı davasında flaş gelişme

Japonya'da Adalet Bakanı Kavai istifa etti

Japonya'da Adalet Bakanı Kavai istifa etti

Köpeğe eziyet görüntüleri tepki çekmişti! Valilik harekete geçti

Tepki çeken görüntüler sonrası flaş gelişme

Eskişehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden 'siren' açıklaması!

Eskişehir'de oturanlar yarına dikkat! Açıklama geldi

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

Zonguldak'ta maden işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 15 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.