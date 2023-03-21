Kocakarı soğukları bitti, mart dokuzu geldi! Bu 3 tarihe dikkat: "Biri mutlaka sert soğuk yapar"

Üç 'mart dokuzu'ndan biri geçti, gözler diğer 2 tarihe çevrildi. Özellikle mart ayında sayılı günlerin fazla olduğunu ifade eden Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, kocakarı soğuklarından hemen sonra başlayan 'mart dokuzu' soğuklarıyla ilgili dikkat çeken bilgiler verdi. Hava durumuna ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Bünyamin Sürmeli nisan ayının ilk günlerini işaret ederek sıcak havaların hissedileceğini söylerken Meteoroloji Genel Müdürlüğünden mart bitmeden beklenen yağışlar için 2 güne dikkat çekildi.

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"KOCAKARI SOĞUKLARI BİTTİ, HEMEN ARKASINDAN MART DOKUZU SOĞUKLARI GELDİ"

Dr. Bozyurt, YouTube yaptığı açıklamada 'kocakarı soğukları'nın yurtta yoğun yağışlara yol açtığını belirtirken "Kocakarı soğukları nihayet bitti fakat arkasından hemen 'mart dokuzu' soğukları geldi. Bahar aylarında, özellikle mart ayında sayılı günler çok fazla olur. Kocakarı soğukları tüm yurtta etkili oldu" diye konuştu.

3 TARİH AÇIKLADI! "BİRİ MUTLAKA SERT SOĞUK YAPAR"

21 Mart'tan sonra hava sıcaklıklarının yükselmeye başladığını ifade eden Bozyurt şöyle devam etti:

"Ama arada sayılı günler, soğuklar olacak. 3 tane 'mart dokuzu' var. Normalde birinci 'mart dokuzu' 22 Mart, ikinci 'mart dokuzu' 31 Mart, üçüncü 'mart dokuzu' ise 9 Nisan tarihlerinde oluyor. Rumi takvim miladi takvime göre 14 gün geç başladığı için birinci 'mart dokuzu' 22 Mart tarihinde oluyor, diğerleri de 9'ar gün sonra oluyor. Mart dokuzlarında birtakım sapmalar gelecek. Bu sene 22 Mart'ta olması gereken soğuklar 19-20 Mart'a kaydı. Üç 'mart dokuzu'ndan biri mutlaka sert soğuklar yapar, pek çok bölgede kar yağışlarına sebebiyet verir."

NİSANIN İLK GÜNLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bünyamin Sürmeli ise sıcaklıkların ve yağışların normale yakın seyretmesinin beklendiği dile getirirken şunları söyledi:

Beklenti, yağışlarımızın normalinde olması yönünde. Normalinde olan yağışın yanında sıcaklıklar da yaklaşık olarak normallerde seyrediyor. Nisan ayında sıcaklıklarda dalgalanmalar illaki olacak. Sıcaklıklarda da normalin üzerinde gideceğiz, dalgalanma çok yok.

Nisanın ilk günleriyle beraber ısınmayı hissetmeye başlayacağız. İçinde bulunduğumuz ay yeni haftayla beraber sıcaklıklar tırmanışa geçiyor. Şu son günlerdeki soğuğu belki 1-2 gün daha görebiliriz. Onun dışında, bu seviyelerde soğuk yok.

Yağışlar da normale yakın ve normalin biraz üzerinde görünüyor.

METEOROLOJİ 2 GÜNÜ İŞARET ETTİ: YAĞIŞLAR GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre çarşamba ve perşembe günleri ülke genelinde yağışların etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.