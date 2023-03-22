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Kocası tarafından vahşice öldürülmüştü! 1 çocuk annesi Mine, 8 ay sonra gözyaşları içinde toprağa verildi

22.03.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de kocası tarafından 30 dakika boyunca boğazı sıkılıp öldürülen ve gömüldüğü arazide 6 ay sonra bulunan Mine Kocadağ'ın cenazesi, adli tıpta işlemlerinin tamamlanması ardından 8 ay sonra son yolculuğuna uğurlandı. 1 çocuk annesi kadının cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi. Tüyler ürperten olayda, koca Mithat Kocadağ ise canlı yayında suçunu itiraf etmiş ve cinayeti nasıl işlediğini anlatmıştı.

Kocası tarafından vahşice öldürülmüştü! 1 çocuk annesi Mine, 8 ay sonra gözyaşları içinde toprağa verildi

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi’nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine Kocadağ (25) ile eşi Mithat Kocadağ (31) arasında yasak aşk iddiası yüzünden tartışma çıktı. 18 Ağustos 2022 gecesi eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan Mine Kocadağ’dan 6 ay boyunca haber alınamazken, genç annenin öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine arama çalışmalarına bu yönde hız verildi. Bir taraftan kazı çalışmaları devam ederken, aylardır suskunluğunu koruyan koca Mithat Kocadağ, canlı yayında suçunu itiraf ederek, cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

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GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ

Mithat Kocadağ canlı yayında ekiplere genç kadını gömdüğü yeri tarif etti. Ekipler canlı yayında gelen itiraf ve yer gösterme sonrası kocanın tarif ettiği bölgeye geldi. Kocanın çuvala koyduğu eşini el arabası ile taşıyıp attığı ve üzerine çam ağaçlarının dalları ile örttüğü noktada, dallar titizlikle kaldırıldı ve bahsedilen çuval bulundu.

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Çuvalın ağzı açıldığında annenin cansız bedeni bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Mithat Kocadağ itirafın ardından canlı yayında ekipler tarafından gözaltına alındı. İstanbul’dan Denizli’ye getirilen Mithat Kocadağ, "Eşimin ilişkiye girdikten sonra boynunu 30 dakika boyunca sıktım" diyerek tüyleri ürpertti. Emniyetteki işlemlerinin ardından katil koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CESEDİ TANINMAYACAK HALDE

Denizli’deki morga tanınmayacak halde olan cansız bedeni kaldırılan Mine’den alınan DNA örnekleri, sonrasında İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Burada DNA sonuçların kesinleşmesi ardından Mine Kocadağ’ın cansız bedeni 51 gün sonra ailesi tarafından morgdan alındı.

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Mine Kocadağ'ın cenazesi, ölümünün üzerinden 8 ay geçtikten sonra Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

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(İHA)

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cinayet Denizli

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