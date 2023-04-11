Kocasını üç yıldır kandırdığını itiraf etti! Her gün erkenden uyanarak...

Christie isimli genç kadın TikTok'ta paylaştığı video ile viral oldu. Üç yıldır evli olan Christie, kocasının hiç makyaj yapmadığını düşündüğünü belirtti. Kocasının kendisini doğal güzel sanması için sabahın köründe kalktığını söyleyen Christie, her sabah uyguladığı güzellik rutinini gösterdi.

Christie, elmacık kemiklerini belirginleştirmek ve burnunu daha keskin göstermek için kontür yaptıktan sonra gözlerinin altına ve cilt kusurlarına az miktarda kapatıcı uyguladığını gösterdi.

MAKYAJ ADIMLARINI BASİT TUTUYOR

Görünümünde her şeyi olabildiğince basit tutarak kocasını kandırabildiğini paylaşan Christie, makyajında ışıltılı ürünler veya doğal olmayan renklerden uzak duruyor.

Kirpiklerini doğal kıvrık göstermek için özel bir maskara bile kullanıyor. "Bu maskara kirpiklerimi kıvırıcı olmadan kıvırıyor, bu yüzden daha gerçekçi görünüyor" diye açıkladı.

"UYUYAN GÜZELMİŞİM GİBİ DAVRANIYORUM"

Berrak bir kaş jeli ve ince kahverengi göz kalemi, sırrından vazgeçmeden tüm farkı yaratır. "Bunu yapmam sadece 10 dakikamı alıyor, sonra yatağa dönüyorum ve uyuyan güzelmişim gibi davranıyorum."

ERKEKLERİ KANDIRMANIN KOLAY OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Christie, "Bunu üç yıldan biraz fazla bir süredir yapıyorum" dedi. Christie, sabah makyajını paylaştıktan sonra izleyiciler videodan emin olamadılar ve bazı insanlar her şeyin bir şaka olduğunu düşündü. Ancak diğerleri, Christie ciddi olmasa bile iş 'doğal makyaj' görünümüne geldiğinde erkeklerin kolayca kandırıldığını söyledi. Bir kişi erkek arkadaşı hakkında "Kelimenin tam anlamıyla siyah göz kalemi sürdüm ve tüm yüzüme makyaj yaptım. Makyaj yapmadığımı düşündü" dedi.

Bazıları ise genç kadının doğal güzel olduğunu ve bu makyaj adımlarının gereksiz olduğunu söyledi. Biri şöyle yorum yaptı: "Zaten doğal olarak çok güzelsin, temelde hiçbir fark yokken neden bu kadar erken kalkıyorsun?"



