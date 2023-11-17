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Kocatepe Camii'nde çektikleri fotoğraflar tartışmalara yol açmıştı! O ikili hakkında karar verildi... "Bizi cemaat de uyarmadı güvenlik de"

17.11.2023 14:00 | Son Güncelleme:
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Ankara'daki Kocatepe Camii'nde E. C.'nin (21) modellik yaptığı, yönetmen B. K.'nin (28) çektiği fotoğraflar sosyal medyada yayılınca tartışmaları beraberinde getirmiş, ikili gözaltına alınmıştı. Hakim karşısına çıkan E. C. güvenliğin veya cemaatin kendilerini uyarmadıklarını belirterek "Ertesi gün bazı sayfaların yönlendirmesi ile çok fazla olumsuz şiddet içeren tepki aldık" dedi. B. K. de dini değerleri aşağılama kasıtları olmadığını ifade etti. Tutuksuz yargılanan ikili hakkında karar verildi.

Kocatepe Camii'nde çektikleri fotoğraflar tartışmalara yol açmıştı! O ikili hakkında karar verildi... "Bizi cemaat de uyarmadı güvenlik de"

Kocatepe Camisi'ndeki tartışmaları fotoğrafların öznesi olan ikili, haklarında açılan davanın ilk duruşmasında beraat etti. Fotoğrafları çeken yönetmen B. K., "İslam dinine karşı bir durum var ve bundan rahatsız oldum. Herkesin camiye girebileceği, caminin huzur bulunacak yer olduğunu anlatmak amacıyla fotoğraf çekimi yapmak istedim" açıklamasında bulundu. E. C. de dini değerleri aşağılama kasıtlarının olmadığını ifade etti.

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FOTOĞRAFLAR SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Ağustos'ta sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan Kocatepe Camisi'nde çekilmiş fotoğraflarla ilgili soruşturma başlattı. Paylaşımda bulunan yönetmen B. K. ile fotoğraflarda poz veren E. C., polis ekiplerince gözaltına alındı. B. K. ve E. C., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede, E. C. ve B. K.'nin 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan ayrı ayrı 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Sanıklar, Ankara 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

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"DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMAK İSTEMEDİK"

E. C., özür dileyerek şunları söyledi:

"Hazırlık çekimi aşamasında herkes bizi gördü ancak uyarı almadık. Asıl projeyi tamamlayacağımız gün, cuma namazından birkaç saat sonra tekrar gittiğimizde çekimleri gerçekleştirdik. Cemaat vardı, güvenlik vardı ama yine bir uyarı almadık. Fotoğrafları, sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. Bizim amacımızı anlayan insanlar olumlu tepkiler verdiler. Ertesi gün bazı sayfaların yönlendirmesi ile çok fazla olumsuz şiddet içeren tepki aldık. Dini değerleri aşağılamak istemedik. İslam dininin kapsayıcı olduğuna değinmek istemiştik. Bu olayın buralara geleceğini düşünmemiştim. Suç kastım yoktur. Tepkiler çoğalınca özür mesajı paylaştık ve fotoğrafları kaldırdık. Asıl amacımız, İslam dininin hoşgörüsünü ortaya koymaktı."

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E. C. ayrıca fotoğraflarda sadece manken olarak yer aldığını ve B. K.'nin yönlendirmesi ile hareket ettiğini savunarak camiyi de mimarisinden dolayı B. K.'nin seçtiğini söyledi.

"AMACIMIZ CAMİYE GELİNMESİNİ TEŞVİK ETMEKTİ"

B. K. ise caminin mimarisini beğendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Sürekli camiye baktığım için dedim ki 'Kocatepe'de de çekim yapabilirim.' E.'nin de kendine has bir tarzı vardı, giyiniş tarzı farklıydı. Bunu Kocatepe Camisi'yle bağdaştırmak istedim. İslam dinine karşı bir durum var ve bundan rahatsız oldum. Herkesin camiye girebileceği, caminin huzur bulunacak yer olduğunu anlatmak amacıyla fotoğraf çekimi yapmak istedim. Çekimleri camiye gelişleri teşvik etmek amacıyla yaptık. Kesinlikle dini değerleri aşağılamak amacıyla hareket etmedik."

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Avukat beyanlarının ardından esasa ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanıkların suç işlemek kastı ile hareket etmediklerini belirterek, beraatlerini talep etti. Hakim de savcıya katılıp sanıkların beraatine hükmetti.

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