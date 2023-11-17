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  4. Halil Konakçı hakkında dikkat çeken karar! Hatay hakkındaki açıklamaları tartışma konusu olmuştu…

Halil Konakçı hakkında dikkat çeken karar! Hatay hakkındaki açıklamaları tartışma konusu olmuştu…

17.11.2023 13:23 | Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, imam Halil Konakçı hakkında Hatay’daki Fransız işgaliyle ilgili ifadeleri nedeniyle yapılan suç duyurusu için “soruşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verdi. Başsavcılığın kararıyla ilgili olarak İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu "Bu kararı kesinlikle doğru bulmuyoruz" dedi.

Halil Konakçı hakkında dikkat çeken karar! Hatay hakkındaki açıklamaları tartışma konusu olmuştu…

İmam Halil Konakçı'nın bir vaazında, Hatay’daki Fransız işgali ile ilgili ifadeleri gündem olmuştu. İYİ Parti, Zafer Partisi ve Halkın Kurtuluş Partisi, Konakçı hakkında suç duyurusunda bulundu.

BAŞSAVCILIK KARARINI AÇIKLADI

Ankara Cumhuriyet Savcısı E.K., 30 Ekim’de “soruşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verdi. Cumhuriyet’in ulaştığı kararda, “iddiaların soyut ve genel nitelik arz ettiği, somut bir bilgi, belge ve delile dayanmadığı” savunuldu. Kararda, “dosyadaki mevcut bilgi ve belgelere göre söz konusu iddiaların soruşturma açılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı” iddia edildi.

İYİ PARTİ: ‘BU KARARI DOĞRU BULMUYORUZ’

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, savcılığın kararını değerlendirdi. “Bu kararı kesinlikle doğru bulmuyoruz” diyen Zorlu, “Hem hukuki hem idari bakımdan ilgili şahsın işlediği suç ortada. Ama şaşırmıyoruz da artık. Zira Cumhuriyetimizin kurucusuna milli günde bile bir dua göndermeyi çok gören anlayışın elle tutulacak bir yanı yok. Biz ismi geçen bu şahısla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı’nda soruşturma açılması için gerekli girişimleri yapmıştık. Ve bize verilen bilgi görev yeri değişikliği vb. cezaların bir arada verileceği yönündeydi. Bakalım idari soruşturma da hiç olacak mı?” ifadelerini kullandı.

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